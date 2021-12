Stefano Coletta: “La conduzione di Eurovision verrà svelata dopo Sanremo” In un’intervista rilasciata all’Ansa, il direttore di Rai1 ha tracciato un bilancio dell’ultimo anno e dà qualche elemento sul futuro di Rai1, da Sanremo a Eurovision.

A cura di Andrea Parrella

Gli ascolti, la programmazione di dicembre, le prospettive per Sanremo e l'Eurovision. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta parla di tutto in un'intervista rilasciata ad Ansa, in cui fa un bilancio di questi quasi due anni di gestione della rete, con all'orizzonte la possibilità di un nuovo incarico, ovvero la direzione di genere dedicata alla programmazione del prime time di tutta la Rai.

Nel mese di dicembre Rai1 parlerà la lingua della cultura, partendo dalla fiction su Carla Fracci del 5 dicembre, passando per la prima della Scala di Milano il 7 e ancora lo speciale Stanotte a Napoli di Alberto Angela di Natale, la nuova serie di Meraviglie e tanto altro. Coletta rivendica il ringiovanimento del pubblico della rete in questo ultimo anno: "Il dato che balza all'occhio – prosegue – è che mentre è scesa la quota della platea tradizionale oversixty è salita quella anagraficamente collocata tra i 15/24anni con un +1.7% medio di share rispetto al passato".

In questo scenario si inserisce l'operazione di Da Grande con Cattelan, accolta con meno entusiasmo rispetto a quello previsto dal pubblico: "Penso che una delle nostre mission sia proporre linguaggi e volti nuovi – sottolinea Coletta -. Cattelan ha un indubbio talento nell'intrattenimento, si voleva proporre un linguaggio diverso. I progetti avrebbero bisogno di maggiore respiro per aggiustare il tiro".

Tra gli appuntamenti a stretto giro c'è naturalmente quello di Sanremo: "Il mese di dicembre è dedicato alla scoperta dei veri protagonisti che sono i cantanti. Solo successivamente potremo rendere noti i dettagli relativi al cast". Proprio dopo il Festival, arriverà la notizia relativa ai nomi alla conduzione di Eurovision, che dopo la vittoria dei Maneskin di quest'anno si terrà in Italia, a Torino: "Su Eurovision, definita da qualche tempo la scelta della location e l'ideazione della scenografia – fa sapere Coletta -, abbiamo cominciato a programmare la parte editoriale, ovviamente anche relativamente agli aspetti legati alla conduzione. Dopo Sanremo potremo rivelare i conduttori".