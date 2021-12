Stefania Orlando racconta la depressione: “È stata la prima crisi con mio marito” Stefania Orlando a Verissimo ammette a Silvia Toffanin di aver vissuto un periodo di tristezza che l’ha spinta a chiudersi in se stessa e che ha fatto vacillare persino il rapporto con l’inseparabile marito Simone Gianlorenzi.

A cura di Giulia Turco

Stefania Orlando è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata in onda sabato 4 dicembre. L'ex gieffina racconta le tappe della sua vita dopo il lungo Grande Fratello Vip del quale è stata protagonista, dall'esperienza sul palco di Tale e Quale Show alla sua vita privata, caratterizzata da un periodo buio nel quale la depressione ha preso il sopravvento sui suoi affetti più cari.

"La depressione ha messo a rischio il mio matrimonio"

Stefania Orlando con gli occhi lucidi ammette alla padrona di casa di aver vissuto un periodo di tristezza che l'ha spinta a chiudersi in se stessa e che ha fatto vacillare persino il rapporto con l'inseparabile marito Simone Gianlorenzi. Un amore, il loro, che dura da 13 anni e che finora non aveva mai subito turbolenze. "Per alcuni mesi ho vissuto un periodo di rifiuto verso tutte le persone che amavo, anche mio marito", confessa. "Non ho mai smesso di amarlo, ma non riuscivo a tornare al rapporto di prima. Mi sono chiusa a riccio. È stata la prima crisi che abbiamo attraversato e mi faceva sentire molto in colpa". Lui, per fortuna, ha capito e ha aspettato che lei tornasse.

La crisi con Simone Gianlorenzi

Eppure lo scorso marzo, poco dopo essere uscita dalla casa del GFVip, quando avevano iniziato a circolare le voci sulla loro crisi, Stefania Orlando aveva smentito. "Non c'è nessuna crisi", aveva messo in chiaro sui social, "ho deciso di prendermi un momento per me perché sto preparando un nuovo singolo e sono concentrata su questo progetto". D'altronde a destare curiosità nei suoi follower, il fatto che lex gieffina si fosse presa una pausa da Instagram: "Mi sono presa dei giorni per me perché la avverto come esigenza". Da sempre molto materna e affettuosa, oggi Stefania Orlando non pensa all'idea di avere un figlio, nemmeno tramite adozione: "Forse è tardi, ma mi piacerebbe aiutare ragazzi adolescenti che hanno difficoltà in famiglia".