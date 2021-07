Stasera Italia in prima serata, Veronica Gentili promossa nei lunedì sera d’estate A partire dal 26 luglio il programma condotto da Veronica Gentili nell’access di Rete 4 si sposta in prima serata per quattro lunedì consecutivi, rimpiazzando nel periodo della pausa estiva Quarta Repubblica di Nicola Porro. Una prova generale per la conduttrice, che dal prossimo autunno sbarca in prima serata su Italia 1 con “Buoni o cattivi”.

A cura di Andrea Parrella

Veronica Gentili in prima serata durante l'estate. La conduttrice e giornalista, che dalla prossima stagione avrà anche uno spazio in prima serata su Italia 1, rafforza la sua presenza su Rete 4 nel periodo estivo con quattro speciali di Stasera Italia, in onda al lunedì sera. Ad anticiparlo è Davidemaggio.it, secondo cui l'estate di Rete 4 non prevederà vacanze, ma al contrario sarà in prima linea per continuare a raccontare l'attualità, mai come in questo momento movimentata a causa del tema imperante del Covid, i vaccini e il fattore Green Pass, negli ultimi giorni dominante nel dibattito politico.

Da lunedì 26 luglio il programma di access prime time affidato alla conduzione di Veronica Gentili (qui l'intervista recentemente rilasciata a Fanpage.it dalla conduttrice) dovrebbe estendersi al prime time per un mese intero, affiancando così il già previsto appuntamento del mercoledì con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, che proseguirà senza interruzioni sino a settembre e poi in autunno. A Veronica Gentili viene quindi affidato lo spazio che nella stagione autunnale è di Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro, che si chiuderà con l'ultima puntata di lunedì 19 luglio, per poi riprendere a settembre.

Un'attestazione di stima importante della rete per Veronica Gentili, ormai alla guida di Stasera Italia Weekend da due stagioni ed espressione di una corrente informativa rigorosa ed equilibrata a Rete 4. Non a caso è lei il volto scelto da Mediaset per l'esperimento di una nuova prima serata su Italia 1 a partire da settembre. Si tratta di Buoni o Cattivi, titolo annunciato da Mediaset nel corso della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione, avvenuta lo scorso primo luglio. Test importante per la conduttrice, ma soprattutto per il rilancio di una rete, Italia 1 appunto, da troppo tempo orfana di nuove proposte incisive sotto il profilo informativo.