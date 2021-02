I centralinisti Rai devono aver fatto un po' di confusione nel mezzogiorno di lunedì 8 febbraio, come testimonia quanto accaduto in studio a I fatti vostri. La gaffe è clamorosa e molto divertente: una spettatrice ha telefonato al programma di Giancarlo Magalli nel corso del quiz dedicato ai testi delle canzoni italiane. Peccato che in realtà volesse contattare È sempre mezzogiorno, lo show culinario di Antonella Clerici.

Cos'è successo a I fatti vostri

Protagonista di questo involontario sketch comico è stata la signora Angela, che ha chiamato la Rai per partecipare a uno dei giochi che vanno in scena nel programma della Clerici. La donna ha però subito riconosciuto la voce di Magalli: "Ma che gioco è….. quello dei Fatti Vostri?". Sorpresa e ilarità nello studio di Michele Guardì, con il conduttore che si è sganciato subito dall'imbarazzo: "Lei chi ha chiamato, la Clerici?". Effettivamente, la signora voleva davvero giocare con Antonella. Magalli a quel punto ci ha scherzato su: "Se vuole mi posso mettere una parrucca".

La signora Angela non vince i mille euro

La telespettatrice ha comunque colto al volo l'occasione scegliendo di giocare ugualmente. "Ah già che c'è gioca lo stesso? Son professionisti questi", ha commentato Magali, con Samanta Togni in presa alle risate. Peccato che Angela non abbia centrato la casella giusta, perdendo così la possibilità di vincere i mille euro messi in palio. Resta il mistero su quale fosse il quiz cui avrebbe voluto partecipare. Il programma della Clerici, alla sua prima edizione, conta ben sei giochi telefonici: il lunedì Scrosta e vinci (bisogna trovare il logo del programma nascosto sul fondo di una delle sei pentole incrostate), dal lunedì al giovedì Quante foglie ha l’albero? (va indovinato il numero delle foglie dell'Albero Magico), dal lunedì al venerdì I cinque indizi (si indovina una parola collegata ai cinque indizi forniti dallo scoiattolo dell'Albero Magico), martedì e giovedì Ingredienti con la lettera (bisogna elencare in 60 secondi dieci ingredienti con la lettera indicata), il mercoledì Pentola o dispensa (vanno individuati quali ingredienti servono per la ricetta descritta e quali no), il venerdì La canzone della cucina (va il titolo, l’interprete e l’anno di una canzone).