Sophie Codegoni: “Con la chirurgia mi stavo deformando, avevo labbra grandi e storte” Al Grande Fratello Vip 2021, Sophie Codegoni si è confidata con Andrea Casalino. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che ricorrendo alla chirurgia estetica, si stava “rovinando” e “deformando”. In particolare, un giorno si è resa conto che non c’era alcun motivo di ritoccare le labbra e ha fatto un passo indietro.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Sophie Codegoni si è confidata con Andrea Casalino. La modella ed ex tronista di Uomini e Donne, ha parlato del suo ricorso alla chirurgia estetica. In particolare, Sophie ha rifatto le labbra, attirandosi le critiche non solo degli utenti che la seguono sui social, ma anche della famiglia. Un giorno ha deciso di tornare alle sue labbra naturali.

Gli insulti per le labbra rifatte

Sophie Codegoni ha spiegato che in molti hanno provato a farle notare che ricorrendo alla chirurgia estetica stava rovinando il suo viso. In effetti, basta scorrere i commenti che piovevano sotto vecchie foto per notare parole poco gradevoli e insulti. Codegoni ha spiegato ad Andrea Casalino:

"I miei amici, la mia famiglia, i social. Tutti giudicavano queste labbra. Li ho mai ascoltati? No. Ma io mi stavo rovinando. Rifacevo le labbra e diventavo brutta. Avevo queste labbra, ho iniziato a rifarle e mi stavo deformando. Tutti i miei amici, tutta la mia famiglia, tutti i miei affetti, tutti sui social giudicavano il fatto che io mi stessi rovinando, che avevo le labbra troppo grandi, che avevo le labbra storte. Non li ho mai ascoltati".

La decisione di tornare alle labbra naturali

Un giorno, però, Sophie Codegoni si è guardata allo specchio e ha compreso che non aveva alcuna necessità di intervenire chirurgicamente sul suo viso. Così, ha deciso di tornare alle sue labbra naturali. È convinta, però, che se non avesse acquisito da sola questa consapevolezza, non sarebbe mai tornata indietro:

"Me l'hanno detto per anni e per anni me ne sono sbattuta. Anzi, più mi dicevano così e più le rifacevo. Finché ho deciso, mi sono guardata allo specchio e ho detto: "Ma perché?". Togliamole e vediamo. Però è una cosa, secondo me, che ti deve arrivare da sola".

Qui il VIDEO con le parole di Sophie Codegoni.