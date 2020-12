Momenti di gelo in studio a Oggi è un altro giorno, con la conduttrice Serena Bortone che nel corso di un'intervista a Valeria Marini ha rimproverato lo staff del programma in diretta. Colpa del chiacchiericcio che si è creato dietro le quinte, che ha disturbato lo svolgimento dell'incontro nel programma pomeridiano di Rai1.

Serena Bortone come Mara Venier

Un po' come zia Mara Venier che spesso è intervenuta a zittire con severità le persone in studio a Domenica In, la Bortone non ha avuto remore a sgridare i suoi collaboratori, dopo che la stessa Marini ha notato come arrivassero brusii da dietro le telecamere. Immediato a quel punto l'intervento della presentatrice: "Hai ragione. Fate un po' di silenzio, amici? Non è educato. Voglio bene a tutti, ma non si chiacchiera". Già alcuni giorni fa Serena Bortone aveva fatto parlare per un momento di tensione in diretta con Vittoria Schisano: tra le due era scoppiato un vero e proprio battibecco quando era stato mandato in onda un video del passato della Schisano che avrebbe messo quest'ultima in imbarazzo.

Oggi è un altro giorno, quando va in pausa per Natale

Serena Bortone è approdata da quest'anno alla fascia del pomeriggio di Rai1 dopo un lungo percorso come autrice, inviata e conduttrice di Agorà. Oggi è un altro giorno ha preso il posto di Vieni da me (il programma di Caterina Balivo chiuso dopo due sole edizioni) e, in onda dalle 14 tra interviste vip e il talk show di attualità, si è assestato intorno al 12-13% di share con circa 1,8 milioni di telespettatori al giorno. Non si fermerà per le vacanze di Natale ma continuerà regolarmente ad andare in onda con l'eccezione del 25 dicembre e del 1 gennaio. Anche il 31 dicembre dovrebbe essere sostituito da un tv movie a tema natalizio (da guida Raiplay risulta invece in onda il 24 dicembre, ma alle 15). Oggi è un altro giorno va invece in pausa venerdì 18 dicembre, sostituito da uno speciale Telethon con la stessa Bortone.