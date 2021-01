Ospite di Domenica In nella puntata del 10 gennaio 2021 è stata Sandra Milo. L'attrice ha chiacchierato amabilmente con Mara Venier, raccontando della sua vita e dei suoi amori e con molto trasporto anche dei suoi figli che sono stati il motore della sua intera esistenza.

L'amore di Sandra Milo

Come già accennato nella precedente puntata dello show domenicale di Rai1, Sandra Milo non ha nascosto di avere un uomo che le è entrato nel cuore: "Ci siamo conosciuti a Venezia, lui aveva delle attenzioni per me, era così carino, gentile, quello che poi a noi donne colpisce. Lui è un gran lavoratore, gli voglio un gran bene. A marzo compio 88 anni, lui ne ha 49. È una persona bellissima, davvero". Non manca una sorpresa, un bel fascio di rose rosse regalate all'attrice dal suo Alessandro che le scrive: "Il 2021 sarà un anno pieno di complicità".

Una vita per i figli

Eppure l'amore più grande della vita di Sandra Milo sono stati i suoi figli che sono stati in grado di riempirle la vita. Una vita vissuta senza rimpianti: "Quando prendi una decisione e pensi di essere nel giusto non devi rimpiangere nulla". L'attrice ha raccontato che da quando sono nati i suoi ragazzi, la vita ha assunto un altro sapore, un altro significato e tutto quello che ha dato nel suo essere madre è stato ricompensato dalla presenza costante di Deborah e Ciro: