Salta la puntata del GF Vip 2021 di venerdì 24 dicembre: perché non va in onda la Vigilia di Natale Salta una puntata del Grande Fratello Vip 2021. Il reality condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda venerdì 24 dicembre, dunque la Vigilia di Natale. Ecco perché.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip 2021 salta un turno. Il reality condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, non terrà compagnia agli spettatori la Vigilia di Natale. Nella settimana che va dal 20 al 26 dicembre, a giudicare dal palinsesto ufficiale Mediaset, il programma avrà un solo appuntamento in prima serata su Canale5, quello di lunedì 20 dicembre. Salta la puntata di venerdì 24 dicembre, per lasciare spazio alla programmazione natalizia.

Al posto del Grande Fratello Vip in onda il Concerto di Natale

Salvo ulteriori cambi di programmazione, al momento il GF Vip non avrà un doppio appuntamento nella settimana che porta al Natale. Venerdì 24 dicembre, giorno della Vigilia, il reality cederà il posto al Concerto di Natale, che si terrà all'Auditorium della Conciliazione. La ventinovesima edizione sarà condotta da Federica Panicucci e sarà impreziosita da cantanti italiani e internazionali che intoneranno le più belle canzoni della tradizione natalizia.

Il Grande Fratello Vip torna in onda dopo Natale

Dopo la breve pausa natalizia, il programma condotto da Alfonso Signorini dovrebbe tornare regolarmente in onda lunedì 27 dicembre, con una puntata nuova di zecca e con nuovi sviluppi e colpi di scena. Non mancheranno di certo le immagini del Natale dei vipponi. Il reality dovrebbe fermarsi di nuovo venerdì 31 dicembre. La vigilia di Capodanno, infatti, il timone di Canale5 passerà di nuovo a Federica Panicucci, per il lungo concerto che accompagnerà gli spettatori nel 2022. Per il momento, però, non è dato sapere se la puntata del reality verrà anticipata o salterà del tutto come in occasione del Natale. Se qualcuno dovesse sentire nostalgia dei vipponi, tuttavia, non dovrà fare altro che sintonizzarsi su Mediaset Extra per assistere alla diretta 24 ore su 24 dalla casa.