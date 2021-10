Sabrina Ferilli scatenata, scoppia la passione con Le Sirene Danzanti: “Viva la Romagna” Tutti pazzi per Le Sirene Danzanti a Tu sì que vales. Sabrina Ferilli coinvolta in una serie di balli, tra mazurca e polca, tutti dedicati allo spirito romagnolo per eccellenza, il grande Raoul Casadei. Il collettivo Le Sirene Danzanti è capitanato da Sandra Filippi e Mirco Ermeti. In pista anche Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

A Tu sì que vales ci sono Le Sirene Danzanti, collettivo specializzato in mazurca e polca, nel segno di Raoul Casadei (a cui hanno dedicato l'esibizione). "È un ballo che ti aiuta a mantenerti in forma" dicono i frontman e frontgirl di questo simpatico collettivo che, a fine esibizione, hanno coinvolto anche i giudici. Su tutti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi che hanno ballato sia la polca e sia la mazurca. Una passione irrefrenabile per il ballo, anche Teo Mammucari si è lasciato trascinare. E la giuria popolare approva la loro esibizione con un sì all'82%. Sabrina Ferilli li adora: "I romagnoli sono straordinari".

Chi sono Le Sirene Danzanti

Il collettivo Le Sirene Danzanti è capitanato da Sandra Filippi e Mirco Ermeti. I due sono una coppia anche nella vita. Sandra Filippi è nata a Santarcangelo di Romagna, terra a cui è rimasta molto legata, anche se vive a Rimini dal 1991. La sua vita sentimentale, artistica e professionale è strettamente legata a quella del ballerino e marito Mirco Ermeti. Oltre ad essere una ballerina, una moglie, una mamma, Sandra è un’insegnante che ama profondamente il suo lavoro e i suoi allievi. Mirco Ermeti inizia a ballare nel 1974 in una scuola vicino alla sua città natale, Rimini, spinto dalla mamma Luciana e il babbo Osvaldo che lo hanno continuamente seguito e appoggiato negli anni. Nel 1981 conosce Sandra Filippi con la quale inizia una lunga storia di ballo e di vita.

Le reazioni del web

Grandi reazioni arrivano dal web, impazzito nel vedere Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi impegnarsi così tanto nel ballo. Proprio Sabrina Ferilli ha apprezzato tantissimo questo momento, al punto che a fine esibizione ha spiegato di essere da sempre attratta dalla cultura, dal cibo e dal ballo della Romagna e dalla sua gente: "I romagnoli sono assolutamente deliziosi e simpatici".