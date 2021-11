Quando esce Lol 2 e come vederlo in streaming gratis su Amazon Prime Sta per tornare LOL Chi ride è fuori, il programma di Amazon Prime che vede comici sfidarsi a suon di battute: vince chi riesce ad arrivare alla fine senza cedere alla risata. Mago Forrest, Virginia Raffaele e Diana Del Bufalo: questi sono solo alcuni dei nomi che compongono il cast. Ecco come fare per vedere LOL Chi ride è fuori in streaming gratis.

L'attesa è terminata: è stato finalmente annunciato il cast della seconda stagione di LOL Chi ride è fuori, il programma condotto da Fedez e Frank Matano, che affiancherà il rapper nella conduzione al posto di Mara Maionchi.

Nella giornata di oggi, inoltre, sono stati fatti i nomi dei comici che cercheranno di vincere, arrivando fino alla fine della gara senza ridere.

La prima stagione è stata vinta da Ciro Priello dei The Jackal e ha vantato nomi di rilievo nel panorama comico italiano, come Katia Follesa e Lillo. La nuova stagione sarà all'altezza? Il cast annunciato per la seconda stagione promette certamente bene; tra i partecipanti, infatti, troviamo Maccio Capotonda, Virginia Raffaele e il Mago Forrest.

Quando sarà possibile vedere le puntate? Presto detto: saranno disponibili online tra marzo e aprile 2022. Segnatelo in agenda.

E dove si potranno guardare le puntate di LOL Chi ride è fuori 2? Anche questa domanda trova subito risposta: tutte le puntate saranno disponibili su Amazon Prime Video. Il servizio è gratuito per tutti gli abbonati ad Amazon Prime; nel caso non siate abbonati a Prime, potreste pensare di approfittare della prova gratuita alla quale accedere sempre dalla piattaforma di Amazon. Ma vediamo nel dettaglio come fare per vedere Lol Chi ride è fuori in streaming gratis.

Lol 2 in streaming su Amazon, come vedere gratis la seconda stagione

Come per la prima stagione, le puntate di LOL Chi ride è fuori saranno disponibili gratis in streaming per tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento ad Amazon Prime. Gli abbonati, infatti, non dovranno fare altro che accedere alla sezione dedicata a Prime Video e sfogliare il catalogo: nella sezione dedicata al programma saranno presenti non solo le nuove puntate, ma anche tutte quelle della prima stagione.

Chi non è abbonato, dovrà cliccare su "Iscriviti", inserire i propri dati e sottoscrivere l'abbonamento mensile o annuale. Se non siete convinti di volervi abbonare, niente paura: potrete usufruire della prova gratuita, valida per 30 giorni. Una volta terminato il mese di prova, l'abbonamento si attiverà automaticamente, quindi attenzione a disdirlo prima del tempo, se non siete soddisfatti del servizio.