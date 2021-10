Provvedimento disciplinare per i concorrenti del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo Provvedimento disciplinare per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Tramite un comunicato ufficiale, che è stato letto nella casa da Carmen Russo e Manila Nazzaro, gli autori hanno fatto sapere che alcuni concorrenti hanno tenuto un comportamento contrario al regolamento. Ecco cosa è successo.

A causa del comportamento di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, gli autori hanno emesso un provvedimento disciplinare. Il comunicato ufficiale è stato letto da Carmen Russo e Manila Nazzaro. I vipponi hanno visto ridursi ulteriormente il loro budget. Insomma, li attende un'altra settimana a stecchetto. Ma andiamo con ordine.

Manila Nazzaro, prima di leggere il provvedimento disciplinare davanti ai suoi compagni di avventura, ha provato a ironizzare: "Una preghiera per il nostro budget che ogni giorno ci lascia, sempre di più". Quindi, insieme a Carmen Russo, ha letto il contenuto del comunicato ufficiale che gli autori gli hanno fatto avere:

"Comunicato ufficiale. Vipponi, per la spesa di questa settimana avete a disposizione 310 euro. Sarebbero dovuti essere 380 euro. Il Grande Fratello ha deciso di decurtarvi il budget a causa del fatto che alcuni di voi non hanno rispettato la regola sull'utilizzo degli occhiali da sole in casa".

L'uso di occhiali da sole è vietato nella casa del GF Vip

Ma qual è la regola sull'utilizzo degli occhiali da sole nella casa del Grande Fratello Vip, menzionata nel comunicato? È molto semplice. Gli occhiali da sole possono essere usati nella casa più spiata d'Italia, solo se fungono anche da occhiali da vista. A coloro che non hanno l'esigenza di ricorrere agli occhiali per vedere bene, è proibito da regolamento indossare gli occhiali da sole mentre si è in casa.

A sbagliare sarebbero stati Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

I concorrenti che avrebbero usato gli occhiali da sole in casa, nonostante sia proibito dal regolamento, sarebbero stati Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. A svelarlo è stata Manila Nazzaro che ha lanciato loro una frecciatina: “Sophie e Gianmaria, che sono gli unici che non ce li hanno da vista, mangeranno di meno!”.