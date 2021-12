Programmi tv a Natale e Capodanno 2021/2022: cosa guardare su Rai e Mediaset Ecco cosa seguire in tv durante le feste di Natale e Capodanno sui canali Rai e Mediaset che offrono una ricca programmazione tra spettacoli, film cult ed eventi imperdibili.

A cura di Gaia Martino

Natale è ormai alle porte, si avvicinano i pomeriggi al caldo, vicino l'albero, con una tazza di cioccolata calda tra le mani. I palinsesti televisivi si sono già organizzati per regalare ai telespettatori spettacoli musicali, programmi tv e film cult per i giorni di festa. Nell'ultimo giorno del 2021, venerdì 31 dicembre, non potrà mancare alle ore 20.30 il Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ecco tutte le informazioni per seguire la programmazione sui canali Rai e Mediaset nelle festività di Natale e Capodanno 2021/2022.

Palinsesti Rai di Natale e Capodanno

Tanti programmi, eventi, film cult e nuovi titoli sono pronti ad andare in onda nei giorni delle festività natalizie. I palinsesti Rai sono occupati da spettacoli culturali, Concerti di Natale e funzioni religiose. Il grande ritorno in piazza con Amadeus e lo show di Roberto Bolle regaleranno una fine ed un inizio anno con i fiocchi ai milioni di telespettatori. Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha scelto di offrire agli italiani un dicembre a tutta cultura: dall'Opera di Puccini, a De Filippo, ci sarà anche una serata dedicata a Mina-Celentano.

Il Natale di Rai 1

Lunedì 20 dicembre è attesa alle ore 17.25 la Cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i rappresentanti delle Istituzioni, trasmessa su Rai Uno. Mercoledì 22 dicembre spazio ai più piccini: in prima serata è in programma il film Pinocchio.

Venerdì 24 dicembre alle 14.40 sarà trasmesso Belle&Sebastien – Amici per sempre, alle 17.05 dall'Antoniano di Bologna: L'attesa, con Paolo Belli e Cristina D'Avena. Alle ore 19:20 dalla Basilica di San Pietro, andrà in onda la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. Alle 21:30 il film Ailo – Un'avventura tra i ghiacci.

Sabato 25 dicembre, il giorno di Natale, Rai Uno si apre con Lo zecchino di Natale in programma alle 9:35. Seguirà da piazza San Pietro il messaggio Natalizio e la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, dalle 11.55. In prima serata Alberto Angela debutterà la sera di Natale con Stanotte a Napoli in prima serata.

Venerdì 31 dicembre alle ore 20.30 andrà in onda il Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I concerti di Natale di Rai 1

Mercoledì 22 dicembre 2021, alle 20.30 andrà in onda dall'Auditorium Rai il Concerto di Natale. Su Rai Uno la mattina del 24 dicembre, precisamente alle ore 10.40, il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala di Milano. Sabato 25 dicembre alle 12.30 sarà trasmesso il Concerto di Natale dalla Basilica Superiore di San Francesco D'Assisi.

Sabato 1 gennaio in diretta su Rai Uno dal Teatro La Fenice andrà in onda alle ore 12.20 il Concerto di Capodanno 2022 diretto da Fabio Luisi.

L'Anno che Verrà 2022 e Roberto Bolle

L'Anno che Verrà torna in onda e in piazza, a Terni, con il pubblico per salutare il 2021 e lasciare spazio ad un nuovo anno. Alla diciannovesima edizione e per l'ottava volta ci sarà Amadeus e tantissimi ospiti. Il 1 gennaio, come da tradizione, Rai Uno trasmetterà Danza con me di Roberto Bolle.

La programmazione di Rai2 per le festività

I palinsesti festivi di Rai Due si compongono per lo più da film ma non mancheranno interessanti trasmissioni. Venerdì 24 dicembre andrà in onda in prima serata Il mio valzer di Natale, seguito in seconda serata da Natale alle Hawaii. Sabato 25 dicembre su Rai Due alle ore 10 i diretta dalla Chiesa Riformata di Martigny in Svizzera sarà trasmesso il Culto Evangelico in occasione del Natale. In prima serata il film La Giostra dell'amore.

Venerdì 1 gennaio 2022 dalle 13.30 andrà in onda il Concerto di Capodanno da Vienna, un classico imprescindibile.

Il Natale di Rai 3

Il Natale di Rai Tre si apre il 22 dicembre alle ore 15.25 con il Concerto di Inaugurazione del nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino. Alle 21.20 venerdì 24 dicembre è in programma Il meglio del 43esimo Festival del Circo di Montecarlo. Sabato 25 dicembre in prima serata andrà in onda il film d'animazione Coco.

Palinsesti Mediaset di Natale e Capodanno

Passiamo ora a Mediaset. Atteso il 24 dicembre, giorno della Vigilia, su Canale 5 il Concerto di Natale in Vaticano. Andranno in onda nel corso dei giorni festivi i classici film cult, nell'attesa del grande show di fine anno, Capodanno in musica, che torna in piazza con Federica Panicucci.

Il Natale di Canale 5

La tradizione vuole che il 24 dicembre, giorno della Vigilia, su Canale 5 venga proposto il Concerto di Natale in Vaticano in prima serata. Tra gli ospiti anche Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli e Federico Rossi. Sabato 25 dicembre alle ore 10 sarà trasmessa la Santa Messa.

Canale 5 saluta il 2021 con un Capodanno in musica, tanto atteso dagli italiani. In prima serata la sera di San Silvestro vedrà Federica Panicucci alla conduzione insieme ad Albano e tantissimi ospiti. Partirà subito dopo il Discorso di Fine Anno del Presidente Mattarella e proseguirà sino a dopo la mezzanotte.

Le feste di Italia 1

Tanti film pronti per le feste. Venerdì 24 dicembre non potrà mancare l'appuntamento con Il Grinch, il film d'animazione andrà in onda alle ore 19.30 su Italia Uno. Sarà seguito dal film cult, Una poltrona per due. Il 25 dicembre in prima serata è atteso La banda dei Babbi Natale, il film natalizio con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il Natale di Rete 4

Nelle festività natalizie di Rete 4 continueranno con le loro puntate i programmi settimanali di informazione come Stasera Italia, Fuori dal Coro, Controcorrente, Dritto e Rovescio. In prima serata sabato 25 dicembre alle 20.30 andrà in onda Via col vento.