Nella puntata di Mattino 5 in onda martedì 16 febbraio, non è passato inosservato il fatto che la conduttrice Federica Panicucci sia apparsa in onda con diverse dita delle mani visibilmente fasciate. Cos'è accaduto alla presentatrice di Canale 5? È stata lei stessa a spiegare di essere stata medicata dopo essere stata vittima di un piccolo incidente domestico. Nulla di grave, ma la Panicucci dovrà portare la fasciatura per alcuni giorni.

Cos'è successo a Federica Panicucci

Non appena è iniziata la parte di Mattino 5 condotta dalla Panicucci, è stato l'opinionista Raffaello Tonon a notare le dita incerottate. "Perché mi guardi così?", ha chiesto la presentatrice a Tonon, che si è detto incuriosito: "È una nuova moda?". La Panicucci ha spiegato: "Ho avuto un incidente domestico, mettiamola così. Si nota molto? Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno. So che non è bellissimo da vedere ma non posso farci niente. Ho avuto momenti migliori". L'opinionista ha replicato da gentleman: "Ciò non incide sulla tua eleganza e bellezza, incide sul nostro umore perché ci dispiace!".

Federica Panicucci a Mattino 5 da 12 anni

Federica Panicucci è alla guida di Mattino 5 ormai dal lontano 2009: sbarcò nella terza stagione della trasmissione, sostituendo Barbara D'Urso. Al suo fianco c'è dal 2016 Francesco Vecchi, che era stato preceduto da Paolo Del Debbio, Claudio Brachino e Federico Novella. Gira voce su un possibile cambiamento: Alberto Dandolo su Oggi ha lanciato l'indiscrezione secondo cui la Panicucci potrebbe lasciare lo storico contenitore mattutino di Canale 5, sostituita da una collega. Per il momento, tuttavia, non c'è alcuna conferma o indicazione che parli di un addio al programma. Federica Panicucci è ormai da anni uno dei volti dell'ammiraglia Mediaset, dove conduce anche lo show musicale della vigilia di Natale.