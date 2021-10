Perché Elisabetta Gregoraci non ha trovato spazio in tv dopo il Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci fatica a trovare una sua forte collocazione in tv dopo il successo riscosso al Grande Fratello Vip 2020. Come mai? Lo spiega Maurizio Costanzo sulle pagine di Nuovo: “Elisabetta si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…”.

A cura di Redazione Spettacolo

Ci si aspettava forse un percorso diverso per Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip 2020 e invece l'abbiamo vista in tv solo nel solito contenitore estivo di Battiti Live, accanto ad Alan Palmieri. Difficile pensare a un programma solo per lei, a una conduzione in solitaria. Ci si inizia a chiedere come mai l'ex moglie di Flavio Briatore arranchi ancora sul piccolo schermo dopo tanti anni e soprattutto dopo un reality di così grande seguito.

L'opinione di Maurizio Costanzo su Elisabetta Gregoraci

Prova a spiegarlo Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale Nuovo:

Elisabetta si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…

E infatti nella prossima stagione televisiva 2021/22, il nome di Elisabetta Gregoraci non figura da nessuna parte nei palinsesti Rai e Mediaset, pare dovrà accontentarsi di essere giurata nel prossimo Zecchino D'Oro. La fortunata parentesi a Made in Sud, durata quasi sette anni, si è chiusa con un cambio di registro, volto all'inserimento nel cast del reality di punta della concorrenza, il Gf Vip di Signorini appunto, e questa rinnovata popolarità non le ha restituito i frutti sperati.

Il nodo dei Gregorelli

Sarà che il rapporto ambiguo vissuto in casa con l'ex velino Pierpaolo Pretelli l'ha penalizzata in primis dal punto di vista personale, a tal punto da aver generato l'intervento a gamba tesa in trasmissione dell'ex Briatore, e poi anche professionale, affievolendo le simpatie maturate con quel famoso bacio in piscina. Oggi i Prelemi (la coppia formata da Pretelli con Giulia Salemi, anche lei concorrente di quella edizione) sono una forza, sia sul web che nella vita, mentre la Gregoraci sembra non essere ancora uscita dall'impasse di Miss Montecarlo. Il suo futuro in tv è al momento un'incognita.