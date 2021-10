“Ossi di seppia – Quello che ricordiamo”, torna la serie emozionale su RaiPlay dal 5 ottobre “Ossi di seppia – quello che ricordiamo” torna sulla piattaforma Rai dal 5 ottobre. Ventisei episodi monotematici, ognuna con un testimone-voce narrante che si avvale del grande materiale presente nelle Teche Rai. Il primo episodio dedicato all’Aviaria, ripercorrendo gli anni tra il 1997 e il 2000 con Ilaria Capua.

È stata la prima serie tv non fiction dell'era post pandemica e adesso ritorna, ancora in esclusiva su RaiPlay, con nuove storie e, soprattutto, nuove emozioni. "Ossi di seppia – quello che ricordiamo" torna sulla piattaforma Rai dal 5 ottobre. Ventisei episodi monotematici, ognuna con un testimone-voce narrante che si avvale del grande materiale presente nelle Teche Rai.

La seconda stagione di Ossi di Seppia

“Ossi di Seppia, quello che ricordiamo” è una serie non fiction che scruta e rivive il passato dagli anni ‘60 a qualche anno fa. Quel passato che oggi, nell’era del Covid-19 sembra lontano, lontanissimo ma incancellabile nella memoria collettiva. Elena Capparelli, direttore di RaiPlay, presenta così il progetto:

Dopo l’interesse suscitato dalla prima stagione anche sul pubblico più giovane siamo orgogliosi di lanciare la seconda stagione di Ossi di Seppia. Un progetto ambizioso in cui immagini e parole riemergono dal passato, per guidarci nel presente, attraverso prospettive originali e la voce, mai scontata, di testimoni e protagonisti della storia recente del nostro Paese.

Le puntate più attese

Ventisei puntate per ventisei storie monotematiche, ognuna con una voce narrante differente che si aiuterà con il grande materiale delle Teche Rai. Si comincia con il virus dell'Aviaria, ripercorrendo gli anni tra il 1997 e il 2000, quando l'Italia si preparava ad affrontare l’emergenza sanitaria e una crescente paura del virus. A raccontare come è stata evitata una pandemia e come gli scienziati hanno tenuto sotto controllo il virus è la virologa Ilaria Capua. Tra gli episodi attesi anche “Simoncelli, il sogno spezzato” ( la morte a soli 24 anni del giovane pilota riminese) e lo speciale “90° minuto”. Puntate dedicate anche a “Gabriele Sandri” (il giovane tifoso della Lazio morto in un autogrill per un colpo di pistola sparato da un agente), “L’omicidio di Maria Grazia Cutuli” (la giornalista del Corriere uccisa in Afghanistan sulla strada per Kabul), “Sara di Pietrantonio” (la ventiduenne romana strangolata e poi bruciata dal suo ex fidanzato), “AIDS” (il 1 dicembre 1988 è la prima giornata mondiale dell’AIDS. Rosaria Iardino, giovane attivista sieropositiva, viene immortalata mentre bacia l’immunologo Fernando Aiuti) “Il rogo della Thyssen-Krupp” ( a causa di un grave incendio nella fabbrica perdono la vita sette operai), “Lo Tsunami in Thailandia” (uno dei più catastrofici disastri naturali, muoiono centinaia di migliaia di persone, fra cui molti italiani, travolte da onde alte oltre 14 metri).