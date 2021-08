Novità GF Vip: oltre Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, altre due opinioniste “dal divano di casa” Grandi novità nella prossima edizione del GfVip. Le rivela, sul numero di Chi in edicola mercoledì 18 agosto, Andrea Palazzo, storico capo progetto della trasmissione: “Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa”.

Grandi novità nell'edizione del GF Vip 2021/2022. Le rivela, sul numero di Chi in edicola mercoledì 18 agosto, Andrea Palazzo, storico capo progetto della trasmissione:

Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da contro canto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa.

Katia Ricciarelli prima concorrente ufficiale del Gf Vip 2021

Giornata di annunci quella di Mediaset, che ha rilasciato anche il primo nome ufficiale del cast del Grande Fratello Vip in partenza a settembre. Si tratta di Katia Ricciarelli, storico soprano della lirica ed ex moglie di Pippo Baudo, che ha dichiarato di essere pronta a stupire e, perché no, anche a un nuovo amore nella Casa:

Baudo è stato l’ultimo amore, ma non sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al GfVip! È per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast. Sono una che predica bene e razzola male. So dare agli altri i consigli giusti, anche se poi io sbaglio. Il silenzio, invece, è la rovina di ogni relazione.

Cristina D'Avena ultima rinunciataria: "Non sarei me stessa"

Ultima a rinunciare al Grande Fratello Vip, fresca di giornata nel suo bikini mozzafiato, è Cristina D'Avena, che si è detta contraria ai reality finora arrivati sulla sua scrivania: "Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L'aereo anche, ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Tra l'Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte, ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso", ha ammesso.