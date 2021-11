Nomine Rai: Maggioni al Tg1 e Sala al Tg3, Sangiuliano resta al Tg2 A 24 ore dal decisivo Consiglio d’Amministrazione, Carlo Fuortes ha proposto i nomi di Monica Maggioni al Tg1 e Simona Sala al Tg3. Sangiuliano resta al Tg2.

C'è l'accordo sulle nuove nomine per i direttori dell'informazione della Rai. A 24 ore dal decisivo Consiglio d'Amministrazione, Carlo Fuortes ha proposto i nomi di Monica Maggioni al Tg1 e Simona Sala al Tg3. Mario Orfeo sarebbe spostato alla direzione Approfondimento. Resterebbe alla guida del Tg2 l'attuale direttore Gennaro Sangiuliano.

Le nuove nomine Rai

Apprendiamo dall'Ansa che le proposte di nomina presentate dal nuovo amministratore delegato sono state queste: Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Simona Sala al Tg3 con Mario Orfeo verso la direzione Approfondimento. Le altre nomine sarebbero: alla Gr Radio e Radio Uno al posto di Sala proposto l'attuale direttore del Tg1 Giuseppe Carboni. Alla Tgr confermato Alessandro Casarin, mentre a Raisport l'indicazione dell'ad è Alessandra De Stefano al posto di Auro Bulbarelli.

Chi è Monica Maggioni

Dirigente e giornalista, Monica Maggioni lega principalmente la sua storia professionale all'azienda del servizio pubblico. Dopo l'attacco alle Torri Gemelle, è stata la prima giornalista a seguire l'esercito americano tra Palestina e Libia. Nel 2015 è stata eletta alla presidenza della Rai lasciando nel 2018 l'incarico a Marcello Foa. Nel 2020 ha condotto l'approfondimento "Settestorie".

Chi è Simona Sala

Nata a Roma, Simona Sala è laureata in Storia e Filosofia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con 110/110 e lode. Ha 20 anni inizia il suo percorso in Rai. Nel suo curriculum le attività di giornalista parlamentare, servizi e inchieste sulla politica italiana ed europea. È stata inviata a Bruxelles-Strasburgo, ha raccontato le attività del Quirinale, della Commissione europea guidata da Romano Prodi, ha seguito tutte le tappe principali dell'Unione europea ma anche firmato reportage sull'Oriente e sulla Russia. Il 15 maggio 2020 è diventata la prima donna a dirigere la principale rete e testata radiofonica del servizio pubblico in 90 anni di storia, assumendo la carica di direttrice di Radio1 e Radio1 Sport, oltre alla direzione del Giornale Radio Rai e del GR Parlamento.