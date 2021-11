Nessun passo indietro di Alfonso Signorini sull’aborto: “Difendo la libertà di pensiero” Con un tweet telegrafico Alfonso Signorini commenta la polemica scaturita dalle sue parole sull’aborto, confermando la sua posizione e rispondendo a Endemol, che aveva preso le distanze.

A cura di Andrea Parrella

Le parole di Alfonso Signorini contro l'aborto, pronunciate nel corso della diretta del GF Vip, rischiano di creare una pesante spaccatura all'interno del gruppo di lavoro del reality di Mediaset. A seguito dello tsunami mediatico provocato dalla frase pesante pronunciata in diretta dal conduttore, è lo stesso Signorini a commentare la vicenda attraverso un tweet telegrafico, che non lascia spazio a fraintendimenti e non tradisce alcune forma di passo indietro.

Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppo di lavoro.

Endemol prende le distanze dal conduttore

Le parole di Signorini non sono altro che una risposta chiara al comunicato reso noto pochi minuti prima da Endemol, società che produce il Grande Fratello Vip, con cui si prendevano chiaramente le distanze dalla posizione contraria all'aborto espressa in diretta da Signorini ed estesa, attraverso l'uso del plurale, a tutto il gruppo di lavoro.

Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili.

Cosa ha detto Alfonso Signorini sull'aborto

"Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma", aveva detto Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 15 novembre. Una frase nata da un contesto sostanzialmente frivolo, che in poche ore ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico.