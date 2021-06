Lunedì 14 giugno, Mr. Wrong la romantic-comedy dell’estate di Canale 5 con Can Yaman e Özge Gürel approda in prima serata con tre nuovi episodi in prima visione assoluta. Questo nuovo titolo importato dalla Turchia, con protagonista l’idolo del momento Can Yaman, in poche settimane si è trasformato in una hit del day-time estivo di Canale 5. Per tutti gli altri giorni, la soap turca prosegue la programmazione consueta alle 14.45.

La promozione di Mr Wrong in prima serata è avvenuta dopo qualche settimana di sperimentazione pomeridiana, così come avvenne anche per le precedenti Bitter Sweet e Day Dreamer: i risultati agli ascolti sono stati sorprendenti anche stavolta, visto che nel daily, con cadenza giornaliera in fascia pomeridiana, è stato seguito da una media di oltre 2.000.000 di spettatori con il 30% di share tra i target femminili più giovani. Fenomeno televisivo che anche stavolta ha trovato ampio spazio sui social per la propagazione dei suoi contenuti, con immagini e meme, rumors e anticipazioni, gossip sui protagonisti e hashtag puntualmente in trend topic.

Can Yaman sicuramente una delle certezze di queste produzioni che senza di lui sarebbero nient'altro che prodotti dozzinali differenziati solo dal termine dizi, ovvero le serie turche che stanno spopolando in territorio europeo. In Mr. Wrong, Can Yaman è alle prese con emozioni, intrighi e passioni, sullo sfondo di Istanbul e Bodrum, veste i panni di Özgür, un seduttore seriale, che non crede nell’amore e nelle relazioni stabili, mentre la bella Ezgi (Özge Gürel) è una sognatrice, che dopo l’ennesima delusione sentimentale inizia a perdere le speranze di poter incontrare l’agognato Principe Azzurro.

Solita trama, solito plot, solito successo. Un prodotto semplice che arriva al punto senza troppi giri, forse quello che il pubblico estivo della generalista Mediaset stava cercando.