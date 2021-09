Morto l’attore Nino Castelnuovo, il Renzo Tramaglino de I Promessi Sposi in Tv L’attore, che era originario di Lecco, si è spento a Roma il 6 settembre, all’età di 84 anni, dopo una lunga malattia. A darne l’annuncio sono stati i familiari, la moglie M. Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella, che in queste ore lo ricordano attraverso una breve nota. Nel 1967 era diventato popolare per lo sceneggiato Rai “I promessi sposi”.

A cura di Andrea Parrella

È morto Nino Castelnuovo. L'attore, che era originario di Lecco, si è spento a Roma il 6 settembre, all'età di 84 anni, dopo una lunga malattia. A darne l'annuncio sono stati i familiari, la moglie M. Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella, che in queste ore lo ricordano attraverso una breve nota diramata: "La famiglia si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile". Secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, i funerali di Nino Castelnuovo si terranno a Roma in forma strettamente privata.

Il cinema, diretto da Pietro Germi e Luchino Visconti

Tanti i film ai quali Nino Castelnuovo ha preso parte come interprete nel corso della sua carriera, lavorando con registi di grande calibro quali Pietro Germi, che lo diresse al suo esordio sul grande schermo in "Un maledetto imbroglio", a Luchino Visconti in "Rocco e i suoi fratelli", passando per Carlo Lizzani ne "Il Gobbo". L'ultima interpretazione risale al 2010 ne "Il sottile fascino del peccato", diretto dal regista Franco Salvia. Il suo percorso nel mondo della recitazione inizia a Milano, dove diventa allievo della scuola del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler dopo aver praticato per molti anni ginnastica artistica e ballo. E proprio per la sua atleticità era divenuto ulteriormente celebre grazie allo spot pubblicitario dell'olio Cuore per il quale realizzò uno dei salti più celebri della storia della Tv.

Il successo in Tv con I Promessi Sposi

Nel corso della sua carriera lavorerà molto anche per la televisione, in particolare dal 1957, anno in cui partecipa come mimo al programma Zurlì il mago del giovedì, di Cino Tortorella. La sua celebrità, in particolare, è dovuta al ruolo di Renzo Tramaglino nello sceneggiato televisivo I Promessi Sposi, trasposizione del grande classico di Alessandro Manzoni. Un ruolo che gli permise di diventare uno degli attori più popolari in Italia con la messa in onda sul primo canale della Rai nel 1967