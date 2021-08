Morto l’attore di Spartacus Francis Mossman, aveva solo 33 anni L’attore neozelandese, Vitus nella serie Spartacus, è deceduto il 14 agosto a soli 33 anni. Le cause della morte non sono note, ma il suo ultimo post fa riferimento ai traumi adolescenziali che negli ultimi tempi sarebbero riemersi. La famiglia sta raccogliendo fondi affinché la sua salma possa essere portata in patria, dall’Australia.

A cura di Valeria Morini

Un'altra tragedia colpisce il cast della serie televisiva Spartacus, che già nel 2011 aveva affrontato la morte per tumore del protagonista Andy Whitfield, sostituito da Liam McIntyre. Francis "Frankie" Mossman, attore neozelandese che in alcuni episodi della serie aveva il ruolo di Vitus, è morto a soli 33 anni. La causa del decesso non è stata resa nota: Mossman è morto il 14 agosto a Sydney, in Australia.

I fratelli chiedono donazioni per portare la salma a casa

Il triste annuncio arriva dai due fratelli dell'attore, Laurence (anche lui interprete) e Jeremy Mossman, che hanno pubblicato un post sulla piattaforma GoFundMe per raccogliere fondi affinché la salma del giovane venga rimpatriata e per le spese dei funerali. "Con il cuore pesante e molta tristezza, abbiamo appreso della morte di Francis lo scorso sabato 14 agosto a Sydney, in Australia", si legge nel post, “Francis era una forza energica e un fratello e un figlio molto amati. Era un membro rispettato della comunità attoriale e aveva trovato una comunità familiare solidale e affettuosa a Sydney. Il suo sorriso e la sua presenza energica mancheranno molto a coloro che hanno la fortuna di averlo conosciuto. L'ultimo desiderio della madre di Francis è vedere suo figlio un'ultima volta prima che venga sepolto. Con il vostro aiuto e la vostra generosità, vogliamo che questo accada per lei".

L'ultimo post e i traumi dell'adolescenza

Andando a guardare il suo profilo Instagram, è un colpo al cuore l'ultimo post, pubblicato appena un paio di giorni prima della sua scomparsa. Mossman aveva postato una foto di lui di ragazzino, con un messaggio emblematico e che suona come tristemente profetico: "Chi sapeva che questo ragazzo avrebbe sopportato così tanto dolore?". Secondo un comunicato della famiglia al Daily Mail Australia, l'attore "aveva lottato con il riemergere di vecchie cicatrici e traumi del liceo, di cui ha parlato nel suo ultimo post". Mossman, sempre secondo i famigliari, stava facendo un corso post-laurea in consulenza per "aiutare coloro che soffrono di problemi di salute mentale".

La carriera di Francis Mossman

Nato il 14 aprile 1988 a Auckland, aveva iniziato a recitare alle scuole superiori. L'esordio avvenne nel 2006 in un episodio della soap opera neozelandese Shortland Street. Dopo qualche altro ruolo, era migrato in Australia nel 2012, e quello stesso anno si era fatto notare in Spartacus. Il suo impegno principale è stato poi nel ruolo di Stevie Hughes in The Horizon, la web serie più vista in Australia, sulla vita e gli amori nella comunità gay di Sydney.