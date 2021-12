Morto Eddie Mekka, star di “Laverne & Shirley” aveva 69 anni Si è spento a 69 anni, l’attore americano Eddie Mekka, star della sitcom “Laverne & Shirley”. L’annuncio è stato dato su Facebook e poi riportato anche da Variety.

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 69 anni l'attore americano Eddie Mekka, che negli Anni Settanta conobbe la popolarità interpretando il ruolo di Carmine "The Big Ragoo" Ragusa, nella sit-com "Laverne & Siciliy", ovvero lo spin off dell'iconico Happy Days. La sua scomparsa è stata annunciata sull'account Facebook ufficiale dell'attore, senza specificare le cause della scomparsa, come riportato anche da Variety. L'attrice Cindy Williams, con lui nella sitcom lo ricorda con affetto su Twitter: "Caro Eddie, un talento di livello mondiale che avrebbe potuto fare tutto, ci mancherai moltissimo".

La carriera tra teatro e tv

Il suo vero nome era Rudolph Edward Mekjian, nato a Worcester il 14 giugno 1952, era stato uno studente alla Worcester Country Light Opera, dove poi è rimasto in veste di insegnante di canto. Nel 1975 ottenne una nomination ai Tony Awards, per aver interpretato il ruolo principale in "The Lieutenant" in uno show di Broadway. L'approdo in televisione arrivò con la sit-com "Laverne & Shirley", lo spin-off di "Happy Days" che ebbe un clamoroso successo, prendendo parte a ben 150 episodi nei quali interpretava il personaggio di Carmine Ragusa, il fidanzato di Shirley Feenet (Cindy Williams), con la quale aveva una storia ad intermittenza, in cui si lasciavano e poi ritornavano insieme.

Nella sitcom aveva preso il nome di The Big Ragoo, e vestiva i panni di un pugile, proprietario di una scuola di danza, il suo sogno era infatti quello di diventare un ballerino e anche un cantante. Sogno che realizzerà, come si vede nella puntata conclusiva della serie dove viene ingaggiato dopo aver fatto un'audizione per il musical Hair.

La sua carriera, dopo questo primo esordio televisivo, continuò sul piccolo schermo. Qui, infatti, l'attore prese parte a numerose produzioni sia fiction che film come ‘Le ragazze di Blansky', ‘Fantasilandia', ‘Love Boat', ‘California Dreams', ‘Sentieri, ‘Otto sotto un tetto', ‘Zack & Cody al Grand Hotel', ‘Beautiful' e ‘Children's Hospital'. Tra i film in cui ha recitato troviamo ‘Beaches', ‘Ragazze vincenti', ‘Dreamgirls' e ‘Hail Mary!'.