Mauro Corona torna a Cartabianca in smoking e con i fiori: “Mi scuso, ho il senso di colpa” Lo scrittore è tornato ospite della trasmissione a un anno di distanza dalla cacciata per gli insulti alla conduttrice, con cui si scusa: “Sono andato su per il colle e le ho portato dei fiori. Non sono pregiati, avrei voluto portarglieli di persona […] Mi siete mancati, mi è mancato il nostro rapporto Vianello-Mondaini”.

A cura di Andrea Parrella

Mauro Corona è tornato a Cartabianca, a quasi un anno di distanza dall'ultima volta. L'ospite, escluso dal programma dopo aver offeso pesantemente la conduttrice Bianca Berlinguer in diretta, conferma le ipotesi della vigilia annunciate, solo velatamente, dallo spot della trasmissione. Corona è in collegamento in si presenta in smoking: "Sto benissimo in questo budello di abito. Come disse il grande Enzo Tortora: "Dove eravamo rimasti?"".

Lo scrittore fa precedere il suo intervento dalle scuse alla conduttrice: "Approfitto per chiedere di nuovo scusa a lei e anche alla rete, alla Rai. Non lo dico perché sono qui con delle paure e voglio fare il ruffiano, ma perché ho sbagliato e ho senso di colpa". In segno ulteriore di scuse ha aggiunto:

Sono andato su per il colle e le ho portato dei fiori. Non sono pregiati, avrei voluto portarglieli di persona

E rispetto alle sue ospitate a Dritto e Rovescio su Rete 4, su cui Berlinguer ha scherzato, Corona ha detto: "Mi siete mancati, mi è mancato il nostro rapporto Vianello-Mondaini, non è che sia andato di là per il tradimento, mi serviva una finestra per parlare della gente che non ha voce".

Corona sospeso per scelta di Franco Di Mare

Lo scrittore e commentatore mancava dalla trasmissione da diversi mesi, dopo il diverbio con la conduttrice Bianca Berlinguer, che insultò pesantemente. Un diverbio che aveva portato ad una iniziale sospensione, poi definitiva per decisione del direttore di rete, Franco Di Mare. Bianca Berlinguer, ricevendo un tapiro per questa vicenda, aveva spiegato a Staffelli: "Questa decisione è stata presa senza il mio consenso: Franco Di Mare ha tirato in ballo l’onore di tutte le donne senza però considerare il mio e alla fine, una questione che avrebbe dovuto gestire una donna, la sottoscritta, è diventata un diverbio tra due uomini. Con Di Mare ci ho parlato solo il giorno dopo l’episodio incriminato e mi ha detto che Corona non avrebbe mai più messo piede in trasmissione, nonostante io non fossi d’accordo. Peccato, perché oltre a me anche tanti nostri telespettatori lo rivorrebbero". Di Mare, dal canto suo, aveva detto: "Corona ha problemi di alcol, deve farsi aiutare".

Lo scontro tra Corona e Berlinguer

Lo scontro che portò alla cacciata di Corona dalla Rai era avvenuto lo scorso dicembre. Dopo un veloce scambio di battute, lontano dai toni vivaci che avevano da sempre contraddistinto il sodalizio televisivo tra i due. Bianca Berlinguer, alla fine, si era vista mandare a quel paese dal suo Mauro Corona: "La mando in malore e me ne vado. Adesso lei stia zitta. Stia zitta una buona volta, gallina. La sua trasmissione da stasera se la conduce da sola, gallina”. Nonostante tutto, Bianca Berlinguer si era quasi da subito mostrata indulgente nei confronti di Mauro Corona. Ora l'opinionista, che nel frattempo è stato commentatore anche a Dritto e rovescio su Rete4, potrebbe tornare a fare coppia con Berlinguer, dando anche una mano al programma per ascolti che in questo inizio di stagione non sono stati esaltanti.