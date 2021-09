Maurizio Crozza torna in Tv e fa a pezzi Red Ronnie con la sua nuova imitazione Dal 24 settembre torna sul Nove lo show di Maurizio Crozza che quest’anno si arricchisce di una nuova imitazione. Il comico genovese propone una parodia del noto critico musicale Red Ronnie, con un ritratto ironico che punta in particolare sulle idee singolari e complottiste sposate dal critico musicale in questi ultimi anni.

A cura di Andrea Parrella

Maurizio Crozza in Tv dopo la pausa estiva con il suo "Fratelli di Crozza", in onda sul Nove a partire da venerdì 24 settembre. L'artista genovese, che da anni ormai riesce a trascinare il folto pubblico di fedelissimi su qualsiasi rete si sposti, presenterà la puntuale novità per lanciare la nuova stagione, andando ad arricchire lo sconfinato bestiario di personaggi imitati nel corso della sua carriera. Ai grandi classici degli ultimi anni si andrà ad aggiungere la nuova imitazione di Red Ronnie, che Crozza ritrae attraverso il suo tipico stile irriverente e iperbolico, andando a sottolineare i tratti più eccentrici di un personaggio molto noto all'opinione pubblica italiana, facendo vena sulle pronunciate sfumature complottiste che il critico musicale ha apertamente manifestato negli ultimi anni.

Fratelli di Crozza, in onda su Nove e visibile anche in live streaming gratuito su Discovery +, torna quindi a popolare la prima serata del venerdì, dopo il successo di ascolti confermato anche nella scorsa stagione, quando è riuscito a raggiungere anche picchi da 1.8 milioni di telespettatori, contribuendo ad innalzare notevolmente le medie della rete. Insieme a lui la corposa squadra di autori composta da Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico.

Un sodalizio, quello tra Crozza e la rete di proprietà di Discovery, che prosegue ormai da 4 anni. Nel 2017 il comico ligure aveva messo fine al suo rapporto lavorativo con La7 dopo diverse stagioni alla corte di Urbano Cairo con Crozza nel Paese delle Meraviglie. Negli stessi anni ha anche curato la copertina di DiMartedì, talk show di Giovanni Floris in onda su La7 dal 2014 ed è stato due volte ospite al Festival di Sanremo.