Maria Teresa Ruta ad Amedeo Goria: “Se sei un ex marito, un motivo ci sarà” Maria Teresa Ruta è ritornata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per incontrare Amedeo Goria, suo ex marito: “Da vent’anni a questa parte ci frequentiamo un po’ di meno, ma forse qualcuno può aver capito quali sono i motivi, no?”. Lui chiede scusa: “Sono una persona superficiale, mi dispiace”.

Maria Teresa Ruta è ritornata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per incontrare Amedeo Goria, suo ex marito. Come è noto, il giornalista ha trattato molto male durante il matrimonio la sua ex moglie, lo ha ammesso anche durante il confronto: "Ho sottovalutato la sua dignità di donna e di professionista. Io, purtroppo, in queste cose sono molto leggero. Sono un focoso che gioca, anche con Ainett io ho sbagliato. Sono molto superficiale in questo, lo devo ammettere".

Perché Maria Teresa Ruta è arrivata nella casa del GfVip

Maria Teresa Ruta ha chiesto – con garbo – ad Amedeo Goria di usare più attenzione nella scelta delle parole, quando parla di lei e del loro passato insieme. Ecco cosa ha detto Maria Teresa Ruta:

La casa mi ha regalato tante emozioni e sono felice di essere qui, ma sono venuta anche per chiarire due cose. Hai detto che non abbiamo più un rapporto così stretto, forse perché Roberto è geloso. Sì, lui è geloso ma non di te, è geloso in generale. Non sono una donna che si fa condizionare. Sono una donna che cerca il quieto vivere e che non mette zizzania. Da vent'anni a questa parte ci frequentiamo un po' di meno, ma forse qualcuno può aver capito quali sono i motivi, no?

"Ti chiedo di essere il grande giornalista che sei stato"

Maria Teresa Ruta prosegue e chiede ad Amedeo Goria di "essere il giornalista più grande che sei stato" ed evitare di scadere in situazioni superficiali.

Sono venuta qui e non ti dico queste cose attraverso i social perché penso che cose un pochino più serie da dire, si devono dire occhi negli occhi. Mi hanno scritto e raccontato di tutto: "Hai visto che ha raccontato il tuo ex marito?". Ma se sarà un ex marito ci sarà pure un motivo. Il quarto comandamento dice "onora il padre e la madre", quando parli ricorda di essere e di restare il giornalista più grande che sei stato, quello che ha intervistato i più grandi dello sport. Solo questo.

Il taccuino segreto di Amedeo Goria

Si è parlato anche del taccuino segreto di Amedeo Goria, un taccuino con tutti i numeri di telefono delle donne che ha frequentato. Maria Teresa Ruta era a conoscenza del suo taccuino e ha spiegato che segretamente cambiava i numeri: "I 3 diventano 8, gli 1 diventavano 4".