Maria De Filippi vince ma non stravince, sorpresa Amadeus negli ascolti del sabato sera La partenza di Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 permette a Rai1 di contenere la concorrenza di Tu Si Que Vales su Canale 5. Lo show con Maria De Filippi, condotto da Belen Rodriguez, si aggiudica sostanzialmente la serata, ma quello di Amadeus è un risultato a dir poco sorprendente, se si considera la concorrenza.

A cura di Andrea Parrella

La prima, vera sfida di ascolti del sabato sera tra Rai1 e Canale 5 si chiude con una sostanziale vittoria di Maria De Filippi su Amadeus, ma non un dominio. E detta così, considerando i risultati di De Filippi negli ultimi anni, è già una notizia. La partenza di Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 permette a Rai1 di contenere la concorrenza di Tu Si Que Vales su Canale 5. Amadeus porta a casa 3.873.000 spettatori pari al 21.9% di share (2.418.000 – 22.4% dalle 23,59 alle 24.18).

Tu Si Que Vales non stravince

Su Canale 5 Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.31 alle 24.38, ha raccolto davanti al video 3.806.000 spettatori pari al 23.9% di share. Numeri interessanti in vista del 2 ottobre, quando ci sarà il secondo confronto a distanza tra i due programmi, prima dell'arrivo al sabato sera di Ballando con le Stelle.

Gli ascolti delle altre reti

Si prosegue con gli ascolti delle altre reti. Su Rai2 è andato in onda The Rookie che è stato seguito da una media di 988.000 spettatori (pari al 4.9% di share), seguito da Bull che invece ha collezionato 897.000 (4.5% di share). Su Italia 1 è andato in onda il film d'animazione Space Jam che ha intrattenuto una media di 710.000 spettatori (pari al 3.6% di share). Rai3 ha proposto il film Indovina chi Viene a Cena che ha raccolto davanti al video 815.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 è andato in onda il film con Sean Connery Agente 007 – Dalla Russia con Amore che invece ha totalizzato un ascolto medio di 585.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 è andato in onda il telefilm Downton Abbey che ha registrato una media di 265.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Tv8 ha invece proposto il Global Citizen Live che ha raccolto 104.000 spettatori con lo 0.7%. Infine sul Nove è andato in onda Cercando Elisa – Il Delitto Claps ha raccolto 264.000 spettatori e l’1.4% di share.