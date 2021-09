Manuela Arcuri vittima di Scherzi a Parte: “Ho avuto paura di morire” La showgirl si è ritrovata al centro di uno scherzo della prima puntata di Scherzi a Parte, condotto quest’anno da Enrico Papi. Manuela Arcuri è stata coinvolta in un finto spot per un parco divertimenti romano prossimo all’inaugurazione, ritrovandosi sola a bordo di montagne russe impazzite, col risultato di un enorme spavento.

A cura di Andrea Parrella

La quindicesima edizione di Scherzi a Parte riparte nel segno del revival, con la presenza tra le vittime di Manuela Arcuri, che in passato è stata conduttrice del programma, esattamente nel 2003, insieme a Teo Teocoli e Annamaria Barbera. La showgirl si è ritrovata al centro di uno scherzo del programma condotto quest'anno da Enrico Papi (qui l'intervista a Fanpage.it) che l'ha vista coinvolta in un finto spot per un parco divertimenti romano prossimo all'inaugurazione.

Lo scherzo a Manuela Arcuri

Oltre alla presentazione delle attrazioni del parco, inevitabile una ripresa in sella alle montagne russe prima della partenza. Lo scherzo, come è facile immaginare, fa partire le montagne russe per errore. Fatto un giro in solitaria, Manuela Arcuri torna al punto di partenza, ma la giostra riparte per sbaglio e per lo stesso errore si ferma nel suo punto più alto, con gli operatori costretti a raggiungerla in cima per liberarla dalla macchina infernale, mentre lei grida e attacca gli organizzatori del parco, litigando anche con chi è andata a recuperarla. Lo scherzo si chiude alla fine del secondo giro, con una Arcuri furiosa che si rilassa solo al momento della rivelazione. In studio racconterà: "Avevo paura che non avessero applicato bene tutti i bulloni e le norme di sicurezza varie. Ho pensato di morire".

La prima puntata di Scherzi a Parte

Studio e atmosfera decisamente nuovi faranno da cornice ad una versione del programma ancora più frizzante, dove il conduttore potrà giocare e interagire con le vittime degli scherzi, sedutegli di fronte. Nella prima puntata protagonisti, oltre a Manuela Arcuri, sono lo chef Gianfranco Vissani, la showgirl Antonella Elia che darà il meglio di sé e infine l'attore Andrea Roncato. Novità di quest'anno, però, sono gli scherzi organizzati in diretta e realizzati con la complicità di Enrico Papi e degli ospiti presenti in studio dove, alla fine, si consumerà la vera e propria burla.

Le novità della nuova edizione

Tra le novità di questa edizione che si costituisce di sei puntate, c'è anche un personaggio esterno che diventerà complice rendendosi protagonista di una candid camera. Ogni puntata vedrà una presenza femminile prestarsi a questo gioco e tra loro ci sono: Miss Italia Carolina Stramare e Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi e la showgirl Elisabetta Gregoraci. Ogni scherzo è scritto e pensato dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango che, ovviamente, studiano i personaggi famosi presi di mira per creare degli scherzi credibili e convincenti, ai telespettatori vengono poi mostrati anche alcuni passaggi che precedono la realizzazione dello scherzo.