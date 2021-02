Manuela Arcuri è stata ospite di Peter Gomez in una puntata de La Confessione, in onda su Nove venerdì 12 febbraio alle 22.45. Il direttore de Ilfattoquotidiano.it ha chiesto all’attrice di tornare indietro nel tempo, alle intercettazioni risalenti al 2009 – ma diventate di dominio pubblico nel 2011 – delle conversazioni intercorse tra l’imprenditore pugliese Gianpaolo Tarantini, Manuela Arcuri, Francesca Lana e l’allora Presidente del consiglio Silvio Berlusconi.

Manuela Arcuri: “Un paio di volte a cena, sempre con un’amica”

“È vero che Giampi, questo ragazzo pugliese, mi aveva detto di andare a qualche cena. Sono andata un paio di volte, sempre in compagnia di un'amica”, spiega Manuela Arcuri ricordando la sua partecipazione ad alcune delle cene organizzate all’interno delle residenze di Silvio Berlusconi. “Ma come si spiega che Tarantini sostenesse che lei sarebbe stata disposta ad avere un ménage à trois con Berlusconi in cambio del fatto che suo fratello partecipasse a una trasmissione televisiva?”, le ha chiesto Gomez, domanda di fronte alla quale Arcuri ha risposto, negando quella versione dei fatti: “Ma io non ho mai detto a Giampi, né tantomeno a Berlusconi, di far lavorare mio fratello. Io non ho mai detto queste cose: ‘Fai lavorare me o mio fratello’ in cambio di che? Di niente!”.

in foto: Manuela Arcuri

Gli ospiti di Peter Gomez a La Confessione

Protagonisti della puntata de La Confessione in onda venerdì 12 febbraio in seconda serata su Nove saranno l’attrice Manuela Arcuri e Gianluigi Paragone, senatore ex del MoVimento Cinque Stelle, diventato leader di ItalExit. Manuela Arcuri è tornata recentemente al centro delle scena dopo le interviste in cui ha difeso il produttore Alberto Tarallo in merito alle dichiarazioni rese da Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip.