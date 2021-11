Manuel Bortuzzo ha paura di illudere Lulù: “Se fraintendi i miei abbracci, mi tiro indietro”

Ci risiamo. Nella casa del Grande Fratello Vip, è andato in scena l'ennesimo chiarimento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié. Il nuotatore ha ritenuto opportuno mettere in chiaro la sua posizione con la principessa etiope. Ha voluto precisare che, nonostante qualche gesto d'affetto da parte sua, il loro rapporto resta invariato.

Manuel Bortuzzo ha notato che, di recente, Lulù ha ripreso a dargli troppe attenzioni e teme che possa illudersi che tra loro ci sia una vera e propria relazione. Così, l'ha chiamata in disparte e le ha parlato. In un discorso, che ormai ha il sapore di una replica infinita, Bortuzzo ha spiegato che i suoi abbracci sono dovuti semplicemente al bene che vuole alla concorrente:

"Non vorrei che tu fraintendessi dei comportamenti, io lo faccio solo per il nostro bene. Non vorrei venissero fraintesi da te. Qui dentro ho paura anche a darti qualche attenzione in più. Io ho molto chiaro quello che ho in mente. Però, per rispetto di quello che hai in mente tu, mi limito perché so che se magari ti do un abbraccio, per me è un abbraccio perché ti voglio bene, però ho paura che tu lo possa fraintendere come un qualcosa di più".