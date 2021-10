Lulù Selassié vuole lasciare il Grande Fratello Vip, ma intanto si avvicina a Gianmaria Antinolfi Momento di intimità tra Lulù Selassié e Gianmaria Antinolfi dopo che la Princess gli rivela di stare con il morale sotto i tacchi per la mancanza di Manuel Bortuzzo: “Voglio abbandonare il gioco”. Gianmaria la rincuora: “Non farti rovinare l’esperienza qui dentro, sei una persona sensibile e romantica”.

Lucrezia Selassié sta vivendo un momento di grande difficoltà al Grande Fratello Vip. Rincuorata da Gianmaria Antinolfi dopo essere uscita un po' a pezzi dalla storiella con Manuel Bortuzzo, Lulù – la più in luce delle Princess – ha dichiarato di stare male e di sentire la mancanza di Bortuzzo, minacciando di voler andare via e lasciare il gioco. "Sei dolce e sei romantica, stai mostrando te stessa", le dice Gianmaria.

Le parole di Lulù Selassié

Lulù Selassié confessa: "Vorrei andare in confessionale e chiede di poter andare via". Rivela di stare male ora che con Manuel Bortuzzo è finita:

Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via. Ho troppi problemi, non so cosa fare. Non parlo soltanto del mio passato, ma anche di quello che questo ha scatenato in me. Di quanto allontano le persone. So bene di aver avuto dei comportamenti non bellissimi. Però è anche per colpa di quello che ho subito in passato.

Poi, riferendosi a come si sta comportando Manuel con lei, rivela: "Io non potrei mai fare come sta facendo lui".

Lulù e Gianmaria Antinolfi in intimità

Intanto, però, Gianmaria Antinolfi e Lulù Selassié aprendosi e parlandosi sembrano avvicinarsi. Gianmaria rivela di apprezzare il modo di comportarsi di Lulù: "Qui dentro la priorità devi essere tu. Sei giovanissima e stai costruendo il tuo futuro. Quando uscirai da qui troverai tante persone che vedranno quello che ho visto io qui dentro. Sei dolce, sei sensibile, ti piacciono le coccole e sei romantica. Questo tipo di persona tu devi trovare". E ancora:

Ho detto le stesse cose della tua vita per 36 anni della mia vita, io non mi comporterei mai come lui. E invece l'ho fatto e ho fatto anche peggio. Perché succede. Ma tu cerca di non farti rovinare questa esperienza qui dentro, lo devi a te stessa. Perché altrimenti lo rimpiangerai per sempre. Non permettere a nessuno di non renderti felice, tu devi essere felice.

I due hanno trovato sintonia, ma sembra solo una forte amicizia.