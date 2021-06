Quasi 750 mila iscritti solo su Youtube, un fenomeno vero del web tra TikTok e Instagram (due milioni di follower), voce di uno dei personaggi di Luca, l'ultimo lungometraggio animato Disney-Pixar, Luciano Spinelli ha "letteralmente" disegnato il suo coming out. Il risultato è stato una "botta" di cuori e di affetto che i fan che lo seguono gli hanno subito dimostrato. Lui lo dice chiaro e tondo alla fine del video, che dopo un lungo percorso di consapevolezza, dopo aver incontrato il completo sostegno dei suoi genitori e dei rispettivi compagni, ha deciso di fare il passo ufficiale: "Sono gay, ma prima di questo sono Luciano".

Le parole di Luciano Spinelli

Il racconto di Luciano Spinelli ha numerosi punti in comune con storie come la sua. Da piccolo, era molto più sensibile rispetto agli altri, preferiva La Sirenetta alle macchinine, si immaginava vestito da principessa a Carnevale. L'arrivo della pubertà e la paura di essere preso di mira per i propri sentimenti dai bulli, hanno ulteriormente ritardato le cose: "Avevo paura di essere diverso e di essere sbagliato". Ma quando arriva l'estate, la cotta è per un ragazzo.

Finisco il secondo anno di superiori e finalmente inizia l'estate. Sono la persona più felice del mondo. Mare, sole e…un ragazzo. Proprio un ragazzo. Molto carino. Passavamo del tempo insieme e piano piano sentivo che qualcosa si stava riaccendendo. Provavo emozioni che mi ero ripromesso di non far tornare più, ma come si dice: al cuor non si comanda. Inizio finalmente a dare ascolto a quello che mi fa stare bene.

"Ho capito chi sono e sono orgoglioso di me stesso"

Il video pubblicato su Youtube (embed a fondo pezzo) si conclude con una vera e propria apertura di Luciano Spinelli. Un messaggio importante, una testimonianza che può servire a tutti quei ragazzi e ragazze che ancora provano difficoltà ad accettare la naturalezza dei propri sentimenti.