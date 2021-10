Lite al GF Vip, Jo Squillo scopre cosa dice Raffaella Fico alle sue spalle e si infuria con lei Jo Squillo ha perso la pazienza al Grande Fratello Vip. La concorrente ha scoperto ciò che si dice nella casa sul suo conto. Raffaella Fico e Ainett Stephens l’avrebbero accusata di non prendere mai posizione, senza però preoccuparsi di andare a dirglielo in faccia. Quando la cantante lo ha scoperto, ha discusso con loro.

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono riusciti a far perdere la pazienza persino a Jo Squillo. La cantante, reduce dalla lettera ricevuta da Chico Forti, ha scoperto che nella casa non è tutto oro ciò che luccica. Molte persone che sembrano avere un'idea positiva di lei, poi parlano alle sue spalle. Le voci, rincorrendosi di bocca in bocca, sono arrivate anche al suo orecchio. Jo Squillo è andata subito a chiarire con le dirette interessate: Raffaella Fico e Ainett Stephens.

Le voci che circolano su Jo Squillo nella casa del GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti mormorano. Alle bocche che parlano, tuttavia, corrispondono anche le orecchie che origliano e fanno in modo che il chiacchiericcio arrivi al diretto interessato. Così, Jo Squillo ha appreso ciò che si dice di lei. A quanto pare, circolerebbero due pettegolezzi in particolare. Si dice che Jo Squillo sia convinta che se si avvicina a Soleil, non possa più essere amica di Raffaella Fico e Ainett Stephens. Inoltre, sarebbe stata etichettata come la classica "comodina" che non si espone.

Jo Squillo perde la pazienza

Jo Squillo, spazientita, ha spiegato a Raffaella Fico: "Io non sono una donna che va da una persona e dice delle cose, poi vengo da voi per dirne delle altre". Poi alzando la voce: "Non voglio passare per questa donna". Quindi ha continuato chiedendo conto a Fico e ad Ainett Stephens delle voci sul suo conto: "Passa che non voglio prendere posizione. È vero o non è vero?". Raffaella ha annuito e lei di rimando: "Me l'avete mai detto in faccia?". La modella ha ammesso di no. Ainett ha provato a giustificarsi: "Tu per la tua carriera, per il tuo percorso di vita e spirituale fai fatica a prendere posizione. È chiaro che in un contesto del genere prima o poi dovrai farlo". Jo Squillo ha chiuso piccata: "Perché non voglio prendere posizione. E non cambio".