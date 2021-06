Alla vigilia di Italia-Austria, Lino Banfi interviene in onda a "I Lunatici" su Rai Radio 2 e ricorda l'emozione del debutto della nazionale quando, Immobile e Insegne lo hanno omaggiato prendendo "Porca Puttena" in prestito come esultanza per il gol. Banfi confessa di aver scritto a Giorgio Chiellini suggerendogli qualche dritta sugli schemi di gioco, in particolare sull'asse Spinazzola-Immobile: "Così Insigne segna, va vicino alla bandierina e grida porca puttena. L'ho detto come se fosse una cavolata, ma me lo sentivo. E poi Immobile l'ha fatto davvero".

Lino Banfi spiega il significato di "Porca Puttena"

Un'intercalare diventata ormai un'etichetta, un segno di riconoscimento. Ai microfoni de "I Lunatici" Lino Banfi spiega il vero significato del suo Porca Puttena: "Io questa espressione la uso da decenni, perché ha varie possibilità di interpretazione. L'ho sempre considerato un intercalare che vuol dire quattro o cinque cose", spiega. "Meraviglia, gioia, amore, bisogna vedere come lo dici. In questo caso del gol è una liberazione, vuol dire che finalmente si allenta il Covid, che stiamo tornando allo stadio", ha chiarito l'attore, che compirà 85 anni alla vigilia della finale degli Europei.

Ciro Immobile racconta l'esultanza con il Porca Puttena

La sua espressione colorita è ormai diventata una sorta di slogan degli Europei 2021. Intervistato dalla Rai all'indomani di Italia-Turchia, Ciro Immobile ha commentato il tormentone: "L'esultanza? Ci è arrivato un messaggio da Lini Banfi che ci chiedeva di gridare porca puttena", ha ammesso ridendo. Ma non è stato l'unico, l'iniziativa ha coinvolto altri esponenti della nazionale: "C'eravamo sia io sia Insegne, l'abbiamo fatto insieme". Specificando a chi era rivolta la vera dedica del suo gol all'Olimpico: "Alla mia famiglia, segnare all'esordio in un Europeo in questo stadio è fantastico".