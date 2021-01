La ex gieffina Lidia Vella in un "vero o falso" sul suo profilo Instagram rivela alcune cose che daranno certamente un dispiacere agli autori del Grande Fratello Vip. In relazione al fatto che Tommaso Zorzi e Stefania Orlando avrebbero pensato di lasciare il reality show, perché non erano preparati per starci così tanto, Lidia Vella ha detto la sua sulle dinamiche che muovono il reality show. Lo aveva già dichiarato due anni fa, che il Grande Fratello le aveva portato "attacchi di panico". Adesso rivela che il periodo di depressione è durato per ben tre anni.

Le parole di Lidia Vella

Quando le hanno chiesto se gli autori condizionano in qualche modo il gioco, Lidia Vella ha assicurato che gli autori non dicono mai cosa fare o cosa dire, ma che in un certo modo riescono a spingerti a dire e fare quello che loro vogliono. Una serie di circostanze che si sono poi tradotte, per quella che è stata la sua esperienza, in una lunga depressione che sarebbe durate tre anni. Queste le parole di Lidia Vella:

Al Grande Fratello non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro e alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche. Io, ad esempio, ho sofferto di depressione per tre anni.

Dichiarazioni rivolte al famoso triangolo amoroso che ci fu tra lei, lo storico fidanzato Alessandro Calabrese e Federica Lepanto, che poi vinse quella edizione.