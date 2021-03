Grandi novità in arrivo in catalogo su Netflix per il mese di aprile 2021. Anche per questo mese ci sono tante nuove uscite, nuovi film e serie tv originali, proposte che continuano ad arricchire la lista di contenuti disponibili on demand sulla popolare piattaforma dalla grande "n" rossa. Su tutti, la serie tv più attesa è certamente Tenebre e Ossa, primo capitolo del GrishaVerse, l'universo narrativo creato da Leigh Bardugo: forze oscure cospirano contro la cartografa orfana Alina Starkov, dotata di un potere straordinario che potrebbe cambiare le sorti del suo mondo, dilaniato dalla guerra. La prima stagione sarà interamente disponibile dal 23 aprile. Un'altra serie molto attesa è quella nata da un'idea di Antonio Dikele Distefano, Zero in arrivo mercoledì 21 aprile 2021: un adolescente timido scopre di avere il potere di diventare invisibile e lo mette al servizio delle persone del suo quartiere.

I film in uscita su Netflix: il catalogo di aprile 2021

La lista di contenuti seguente comprende tutti i film e le serie tv originali Netflix. La lista può variare in qualsiasi momento per motivi indipendenti dalla nostra volontà.

Giovedì 1 aprile

Prank Encounters (serie tv)

I vestiti raccontano (serie tv)

Venerdì 2 aprile

Madame Claude (film)

The Serpent (serie tv)

Mercoledì 7 aprile

Snabba Cash (serie tv)

The Wedding Coach – Come organizzare un matrimonio perfetto (serie tv)

Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo (serie tv)

Venerdì 9 aprile

Night in paradise (film)

Thunder Force (film)

Mercoledì 14 aprile

Papà, non mettermi in imbarazzo! (serie tv)

Giovedì 15 aprile

Ride or Die (film)

Venerdì 16 aprile

Arlo il giovane alligatore (film)

Domenica 18 aprile

Luis Miguel (serie tv)

Mercoledì 21 aprile

Zero (serie tv)

Venerdì 23 aprile

Tenebre e ossa (serie tv)

Giovedì 29 aprile

Yasuke (serie tv)

L'apparenza delle cose (film)