Le Iene incontrano il “palpeggiatore” di Greta Beccaglia, anticipazioni e foto del servizio tv Alice Martinelli per conto de Le Iene incontrerà il “palpeggiatore” della giornalista Greta Beccaglia, l’uomo che le ha toccato il fondoschiena mentre era in collegamento all’uscita dallo stadio Castellani di Empoli.

A cura di Redazione Spettacolo

Alice Martinelli per conto de Le Iene incontrerà il "palpeggiatore" della giornalista Greta Beccaglia, l'uomo che le ha toccato il fondoschiena mentre era in collegamento all'uscita dallo stadio Castellani di Empoli dopo la partita Empoli – Fiorentina. L'inviata di Toscana Tv ha sporto denuncia, il reato al momento ipotizzato è quello di molestie. Il servizio andrà in onda domani, martedì 30 novembre, in prima serata su Italia1.

Grande eco mediatica per il grave comportamento dell'uomo, noncurante di ciò che avrebbe generato la sua condotta. "La cosa peggiore è stata anche un'altra, vedere che altre persone che hanno assistito alla scena ma nessuno ha fatto niente", ha dichiarato la Beccaglia, amareggiata per l'accaduto e ancora ragionevolmente scossa. La ragazza infatti non è stata solo molestata in diretta tv ma avrebbe ricevuto anche insulti sessisti, dopo essere stata messa a tacere dal collega in studio che, in collegamento con lei, le ha intimato di "non prendersela".

"Non è stato un collegamento molto bello per me. Ho provato anche ad andare avanti e a sorridere. Adesso invito tutti quelli che riconoscono la persona che si è comportata in quel modo a scrivermi anche in privato così la denuncio", aveva dichiarato in chiusura di servizio. Poi, la polizia di Empoli lo ha identificato e le ha fornito la sua identità, in modo da consentirle di procedere con la denuncia. "Voglio denunciare" ha aggiunto nella diretta postuma su Toscana Tv, "e voglio farlo perché tali gesti non rimangano impuniti". Grandissima la solidarietà che l'ha travolta, molti volti dello spettacolo come Andrea Delogu, Diletta Leotta e Simona Ventura hanno manifestato il loro dissenso nei confronti del "palpeggiatore" e la loro vicinanza alla collega, vittima ancora una volta di una cultura arretrata e misogina.