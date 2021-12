La Stagione della Caccia, finale troncato per fare spazio a Porta a Porta: è polemica Il film tratto dai romanzi di Camilleri tagliato del finale per lanciare “Porta a porta”. Proteste sui social anche da parte del regista, la replica di Bruno Vespa.

Brutta polemica sui social dopo l'interruzione della replica de "La stagione della caccia", il capitolo di "C'era una volta Vigata". Ben 15 minuti prima dei finale per permettere a "Porta a porta" di andare in onda senza ritardi. Un gesto che è stato stroncato sui social dagli spettatori: "Poi non lamentatevi se Netflix vi fa a pezzi". Un gesto che ha dato grande fastidio allo stesso regista Roan Johnson, che sui social ha scritto: "Come si fa a commentare il fatto che in prima serata su Rai1 un film venga tagliato a 15 minuti dalla fine perché – immagino eh – Porta a Porta sennò va troppo in là?" Come si fa a scusarsi con gli spettatori, con tutti quelli che hanno lavorato al film e con Camilleri? Forse La Stagione Della Caccia dovrebbe essere aperta per trovare il responsabile in Rai (che a mio parere è la prima ad essere stata danneggiata ieri sera).

La protesta del regista

Roan Johnson, regista de La stagione della caccia, si è scagliato contro Rai 1 stigmatizzando il gesto. L'interruzione ha tagliato il finale risolutivo e trattandosi di un giallo, è stato un vero e proprio smacco per gli spettatori. Ecco cosa ha scritto il regista:

Come si fa a commentare il fatto che in prima serata su Rai 1 un film venga tagliato a 15 minuti dalla fine perché – immagino eh – Porta a Porta sennò va troppo in là? Come si fa a scusarsi con gli spettatori, con tutti quelli che hanno lavorato al film e con Camilleri? Forse La stagione della caccia dovrebbe essere aperta per trovare il responsabile in Rai (che a mio parere è la prima a essere stata danneggiata).

Anche Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, ha protestato: "La Rai ci dirà i responsabili del taglio di La stagione della caccia tratto dal romanzo di Camilleri? Il servizio pubblico chiarisca perché Rai 1 ha tagliato Camilleri e mandato in onda in anticipo Porta a porta".

La replica di Bruno Vespa

Bruno Vespa ha replicato duramente: "Solo persone profondamente incompetenti o in clamorosa malafede possono immaginare che io abbia l'autorità o la semplice intenzione di tagliare il programma che precede Porta a porta per andare in onda in anticipo'. Spiace vedere tra queste anche il regista del film di Camilleri, Roan Johnson. Bastava che Johnson telefonasse al produttore Carlo degli Esposti che mi ha chiamato amichevolmente di prima mattina per sapere che cosa fosse successo. E ovviamente gli ho risposto che non ne sapevo niente. Aggredire un professionista prima di avere un briciolo di informazione dimostra lo stato selvatico al quale purtroppo si è ridotta tanta gente".