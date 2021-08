La gaffe di Serena Autieri ed Enzo Campagnoli: “Non c’è la canzone”, imbarazzo in studio a Dedicato Un momento di imbarazzo ha caratterizzato la puntata di Dedicato, andata in onda mercoledì 25 agosto. Serena Autieri intendeva ringraziare Candida Morvillo, intervenuta in collegamento, dedicandole la canzone Que sera sera. Purtroppo, però, ha colto impreparato il Maestro Enzo Campagnoli: “Non ce l’abbiamo”.

Serena Autieri è tra i protagonisti dell'estate di Rai1. La conduttrice, attrice e cantante tiene compagnia agli spettatori con la trasmissione "Dedicato", in onda da lunedì a venerdì, dalle ore 09:55 alle ore 11:15. Quando si è davanti alle telecamere per così tanto tempo, può capitare una gaffe o un imprevisto. Così, nel corso della puntata trasmessa mercoledì 25 agosto, una dedica non è andata a buon fine. Vediamo cosa è successo.

La dedica a Candida Morvillo

Nella puntata di Dedicato, trasmessa mercoledì 25 agosto, Candida Morvillo è intervenuta in collegamento. Serena Autieri ha chiacchierato con lei sulle notizie di gossip del momento, soffermandosi su Charlene e Alberto di Monaco. Infine, ha ringraziato la sua ospite e ha annunciato che ci sarebbe stata una dedica per lei:

"Noi ti ringraziamo, è sempre un piacere. Ci porti sempre le tue notizie, le tue chicche, i tuoi approfondimenti. Grazie davvero per essere stata con noi. Voglio dedicarti una canzone perché in quel periodo anche un'altra bionda, musa di Alfred Hitchcock cantava una canzone bella. È Doris Day".

La canzone però non c'era

Mentre la conduttrice parlava, gli spettatori hanno sentito la voce del Maestro Enzo Campagnoli che commentava: "Non c'è questa canzone". Serena Autieri, finita la sua introduzione, ha chiesto a Campagnoli di suonare, ma lui ha replicato: "C'è l'RVM?". La conduttrice di rimando: "Vediamo l'RVM? No, c'è la canzone. Vai Maestro". Ma il Maestro ha ammesso: "Non ce l'abbiamo". La quarantacinquenne è apparsa perplessa: "Non hai la canzone?" e così anche Gigi Marzullo presente in studio. Autieri, allora, ha intonato "Que sera sera" dimenticando un verso. A quel punto, il Maestro ha cominciato a suonare e la dedica finalmente è andata in porto. Autieri ha ironizzato: "Maestro ti ho fatto una bella sorpresa".