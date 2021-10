Katia Ricciarelli: “Il Grande Fratello Vip è l’ultima grande esperienza della mia vita” Quante lacrime per il blocco del Grande Fratello Vip dedicato a Katia Ricciarelli: “Sono consapevole che questa è l’ultima grande esperienza della mia vita”. Alfonso Signorini le dedica un tributo: “Sei rinata a nuova vita” e lei: “Mi hai voluta qui e sono felice” poi incontra il suo amato cane Ciuffy.

Emozioni e lacrime nel corso della undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini dedica un momento tutto per Katia Ricciarelli. La soprano si lascia andare a una serie di considerazioni, soprattutto sulla vita che sta passando. A 75 anni, Katia Ricciarelli commenta: "Questa è l'ultima grande esperienza della mia vita, ne sono consapevole".

Le dichiarazioni di Katia Ricciarelli

Alfonso Signorini apre il blocco su Katia Ricciarelli spiegando che adesso la soprano "vive nel silenzio, tra le ombre dei suoi ricordi. Vivere in una comunità come quella del Grande Fratello, a Katia ha dato nuova voglia di vivere". Nella mystery room, Katia Ricciarelli conferma di aver trovato nuova linfa. In una serie di immagini montate esce fuori un bel profilo di Katia Ricciarelli: "Mi sento bene con queste persone, sento di avere un'età più giovane insieme a loro. Non ho avuto figli, ma vicino a loro mi sento mamma. Avere tutte queste persone che cercano con attenzione di ascoltarti e di capirti, mi piace tantissimo. Io quando sono a casa, sono da sola". Rientrata in studio, Katia ha dichiarato:

Mi hai voluta qui e sono felice. C'è stato un momento che ti ho anche odiato perché ci è voluta tanta forza. Tutti dicono che sono una donna di acciaio, in realtà io sono una colomba di acciaio.

Alfonso Signorini: "Ma tu sapessi a quante persone hai dato tanto e dai tanta energia, sei una grande donna".

Katia Ricciarelli si riunisce con il cane Ciuffy

La sorpresa di Alfonso Signorini è la reunion con il cane Ciuffy, accompagnato dall'amico Alberto. Un momento molto emozionante, tenerissimo, che ha creato scompiglio anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip Tra i concorrenti, la più provata è stata infatti Soleil Sorge che si è emozionata nel vedere Katia Ricciarelli ricongiungersi con il suo amato cagnolino.