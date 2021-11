Jim Hutton era il fidanzato di Freddie Mercury: morto nel 2010 a 61 anni Jim Hutton e Freddie Mercury hanno vissuto insieme gli ultimi sei anni di vita del cantante dei Queen. Indossavano una fede nuziale anche se non erano sposati.

Jim Hutton è stato il fidanzato di Freddie Mercury, il compagno di vita che ha vissuto il lutto devastante della perdita del frontman dei Queen. Tra le differenze tra il film Bohemian Rhapsody e la vita reale, la prima è che Jim Hutton era un parrucchiere e non un cameriere. È morto il giorno di Capodanno del 2010, tre giorni prima di compiere 61 anni. Nel 1994, Jim Hutton scrisse "Mercury and me", una autobiografia della sua relazione con Freddie Mercury pubblicato in Italia con il titolo "I miei anni con Freddie Mercury", edito in Italia da Mondadori nella collana degli "Oscar".

La vita di Jim Hutton e Freddie Mercury

Jim Hutton e Freddie Mercury hanno vissuto insieme gli ultimi sei anni di vita del cantante di "Love of my life", "Innuendo" e "The Show Must Go On". Jim Hutton era presente quando il cantante si spense per sempre nella sua Kensington, a Londra, il 24 novembre 1991 a causa di una broncopolmonite indotta da HIV, malattia riconosciuta pubblicamente un giorno prima di morire. Anche Jim Hutton risultò positivo al test per l'AIDS nel 1990. Solo un anno dopo, però, il compagno rivelò a Freddie Mercury la cosa.

L'eredità di Freddie Mercury

Freddie Mercury lasciò a Jim Hutton la somma di 500.000 sterline e un terreno a Rutland Terrace, a Carlow, dove Hutton era amato e aveva costruito una casa. La maggior parte dell'eredità di Freddie Mercury è invece andata a Mary Austin, la sua ex fidanzata storica.

Jim Hutton e Freddie Mercury avevano una fede nuziale ma non erano sposati

Jim Hutton e Freddie Mercury non erano sposati, ma indossavano una fede nuziale che il cantante aveva al dito nel giorno in cui morì. La coppia ha sempre cercato di tutelare la loro vita privata e la loro privacy, non parlando mai con la stampa della loro relazione. L'interesse della stampa per la loro storia si è ravvivato proprio grazie al film "Bohemian Rhapsody".