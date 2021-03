La puntata dell'Isola dei Famosi di giovedì 25 marzo 2021 si apre con una lieta notizia per i telespettatori che nelle ultime ore avevano appreso del malore di uno dei naufraghi, Gilles Rocca, che per una giornata è stata allontanato dalla Playa Palapa per poter fare degli accertamenti. Per fortuna, come raccontato dall'ex vincitore di Ballando con le stelle, il problema è rientrato.

Gilles Rocca sta bene

Il secondo appuntamento con il reality di Canale 5 non poteva che aprirsi in questo modo, con la conduttrice che si è accertata del fatto che uno dei concorrenti stesse bene e che il malore da cui era stato travolto nel corso delle ultime ore non fosse nulla di grave e rivolgendosi a Gilles Rocca gli chiede, quindi, cosa fosse accaduto: "Ilary a dire il vero io stavo bene già quando mi hanno portato via. Ho fatto dei controlli, mi hanno fatto sedici ore di flebo, adesso sto bene, tutto rientrato". Il naufrago, quindi, rassicura la conduttrice dicendole che in realtà i controlli a cui è stato sottoposto erano precauzionali e che, in effetti, non ha mai pensato di dover abbandonare il reality e, infatti, è pronto per affrontare la prove di questa puntata.

Cosa è successo a Giless Rocca

Nelle ultime ore è sopraggiunta la notizia del malore che ha colpito Gilles Rocca all'Isola dei Famosi 2021. Come riportato dal sito ufficiale del reality di Canale 5, il concorrente ha dovuto lasciare temporaneamente il gioco per una visita medica. Rocca è stato prelevato da Playa Buriña in piena notte per effettuare dei controlli che hanno destato non poche preoccupazioni nei suoi compagni. Il gruppo ha così passato una notte insonne, anche per via della paura dei serpenti. Per conoscere le condizioni di Gilles e il suo futuro all'Isola non resta che attendere la puntata in onda stasera 25 marzo, su Canale 5.