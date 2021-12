Isabella Ricci lascia Uomini e Donne insieme a Fabio Mantovani: “Sono innamorata” Isabella Ricci chiude la sua lunga esperienza a Uomini e Donne e inizia un nuovo capitolo della sua vita insieme al cavaliere. La dama non riesce a tenere a freno le lacrime: “Non pensavo di commuovermi così”.

A cura di Giulia Turco

Isabella Ricci ha lasciato definitivamente Uomini e Donne. La dama, dopo la sua lunga esperienza al programma, ha trovato il cavaliere giusto per lei. Fabio Mantovani l'ha fatta innamorare e dopo una conoscenza relativamente breve a Uomini e Donne i due hanno lasciato lo studio insieme per vivere un nuovo capitolo della loro vita insieme. Isabella si è commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime per le belle parole che Fabio spende per lei.

Le lacrime di gioia di Isabella Ricci

Fabio Mantovani ha dedicato parole d'amore ad Isabella, chiedendole infine di uscire dal programma insieme. "È nato tutto in modo pazzesco, mi piacerebbe che in questo programma succedessero le cose che sono successe a me e Isabella. Abbiamo usato i ritmi di questo programma per scandire i nostri ritmi e tutto si è incastrato in modo meraviglioso", ha spiegato il cavaliere. "Nel gioco vince chi si diverte di più e noi ci siamo divertiti tanto. Mi piacerebbe che tu uscissi con me da questo programma". Isabella non è riuscita a frenare l'emozione:

Non pensavo di commuovermi così, però era nell’aria. Mi chiedevo come ci si potesse innamorare qui al programma. Non mi era mai successo qui, quando è arrivato Fabio, in poco tempo è diventata la persona che io voglio.

Chi è Fabio Mantovani il cavaliere che ha scelto Isabella Ricci

Fabio Mantovani è il cavaliere che si è presentato a Uomini e Donne proprio per conoscere Isabella Ricci. Ex pilota di aerei, ha 66 anni e anche se è nato a Milano vive in provincia di Verona. Ha una figlia, che ha già fatto conoscere alla sua dama, e insieme alla sua famiglia hanno passato già diversi momenti. Fabio ci teneva infatti che Isabella potesse conoscere ogni lato, brutto o bello che fosse, della sua vita e a quanto pare ha funzionato. Il cavaliere è riuscito a far breccia nel cuore di Isabella capendola nei profondo.