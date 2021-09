Incidente per Myrta Merlino, ecco perché la conduttrice va in onda con il piede fasciato La nuova edizione del programma di La7 si è aperta con una diretta condizionata da un infortunio al piede, di cui è stata lei stessa a parlare, ad inizio trasmissione: “Ho avuto un piccolo incidente sono seduta, ma va tutto benissimo. Resistiamo”. Quella appena iniziata è l’undicesima edizione de L’Aria che tira, in onda dal 2011.

A cura di Andrea Parrella

Non è stato un ritorno come gli altri, quello di Myrta Merlino a L'Aria che Tira. La nuova edizione del programma di La7 si è aperta con una diretta condizionata da un infortunio al piede, di cui è stata lei stessa a parlare, ad inizio trasmissione: "Ho avuto un piccolo incidente sono seduta, ma va tutto benissimo. Resistiamo".

L'incidente a Myrta Merlino, cosa è successo

Successivamente è comparso sul suo account Instagram un post di chiarimento, senza i dettagli specifici del piccolo incidente di cui è rimasta vittima, ma solo un accenno al fatto che tutto fosse accaduto nel weekend.

Dopo un weekend a dir poco turbolento eccomi di nuovo in diretta!! Il primo giorno di scuola, il green pass e la situazione attuale delle vaccinazioni e dei contagi. Un lunedì pieno di spunti! PS: vi risparmio la parte sotto della foto con il mio piede infortunato. 😂 Niente tacchi per qualche settimana, ma nulla di preoccupante. Grazie per i tanti messaggi di affetto, come sempre! ♥️

A dispetto degli impedimenti, è stata poi lei stessa, nel corso della puntata, a muoversi per avvicinarsi gli schermi. "Io mi vorrei alzare…posso?", ha chiesto agli assistenti in studio prima di portarsi davanti al maxi schermo e proseguire con i servizi.

L'undicesima edizione de L'Aria che tira

In onda ormai dal 2011, L'Aria che Tira arriva quest'anno all'undicesima edizione. Il contenitore mattutino è una certezza assoluta della rete diretta da Andrea Salerno e quella di Myrta Merlino, al netto delle sostituzione estive di David Parenzo prima e di Francesco Magnani poi, pare essere una titolarità inossidabile. In questi anni L'Aria che Tira, proprio a fronte del successo ottenuto al mattino, è stato anche oggetto di diversi tentativi di spin off e prolungamenti. È accaduto per la prima serata e anche per la fascia del primo pomeriggio della domenica.