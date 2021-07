Ilary Blasi si racconta: “Per due anni non ho lavorato in tv” e tra i motivi c’è anche Totti Ilary Blasi si racconta al settimanale F parlando del suo ritorno in tv, dopo due anni di assenza. La televisione le è mancata, ma ci sono motivi bene precisi che l’hanno spinta a prendersi del tempo per lei e per la sua famiglia: “Non è stato facile per Francesco smettere di giocare, dovevamo elaborare il tutto”, ha dichiarato alla testata.

A cura di Ilaria Costabile

Il ritorno di Ilary Blasi sul piccolo schermo era particolarmente atteso dai fan della conduttrice che aspettavano con trepidante attesa che la showgirl riprendesse il suo posto, al centro di uno studio televisivo, pronta ad intrattenere il pubblico. L'abbiamo vista di recente all'Isola dei Famosi, prima ancora al timone di Eurogames. La sua, però, è stata un'assenza durata due anni che ha delle motivazioni ben chiare alle spalle, spiegate in un'intervista rilasciata al settimanale F.

Perché ha lasciato la tv

Lasciare la televisione, seppur per un periodo limitato, non è stata una scelta facile, ma dinanzi alla famiglia e alla necessità di supportare il proprio compagno, anche Ilary Blasi che della tv aveva fatto il suo pane quotidiano, si è trovata a dover prendere la decisione di staccare per dedicarsi ad altre priorità. Lo racconta serenamente, ricordando uno dei periodi più difficili per la carriera di suo marito Francesco Totti, quando ha lasciato per sempre il campo di calcio appendendo, come si è soliti dire in gergo, le scarpette al chiodo: "Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri" ha raccontato la showgirl. Un momento non semplice, quindi, che ha portato la coppia a ritagliarsi uno spazio ben definito in cui assimilare un cambiamento così significativo:

Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli.

L'importanza del lavoro per le donne

Il lavoro per Ilary Blasi è fondamentale, ed è sempre stata una condizione necessaria per far funzionare anche la sua vita matrimoniale. L'idea di lasciare la televisione in via definitiva non è mai stata presa in considerazione, la sua carriera è fonte di indipendenza e di crescita, il fatto di lavorare garantisce a qualsiasi donna la possibilità di emanciparsi, di ricominciare una vita: "Anche di poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo".