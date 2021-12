Il ricordo di Paolo Rossi in Tv a un anno dalla morte, speciale Sky Sport dal 7 dicembre Sky Sport affida a Giorgio Porrà il ricordo dell’icona di Pablito Mundial, rievocando con il suo L’Uomo della Domenica la grande epopea azzurra dell’82 nella puntata speciale dal titolo “Il ragazzo del gol”.

A cura di Andrea Parrella

Il ricordo di Paolo Rossi a un anno dalla sua morte. Sky Sport affida a Giorgio Porrà il ricordo dell’icona di Pablito Mundial, rievocando con il suo L'Uomo della Domenica la grande epopea azzurra dell’82. Dal 7 dicembre alle 19.45 su Sky Sport, la puntata speciale intitolata Il Ragazzo del Gol, che ricorderà uno dei calciatori più influenti degli ultimi decenni in Italia, scomparso il 9 dicembre del 2020 a causa dell'aggravarsi di un tumore ai polmoni.

“È stato il ragazzo che si è preso tutto nel soffio di un’estate – scrive Giorgio Porrà -. E quel tutto ha dimostrato di meritarselo, lasciando che godessimo con lui della sua eccezionale normalità.”

Da Baggio a Bearzot, Giorgio Porrà ricorda Paolo Rossi

Giorgio Porrà ricorderà Paolo Rossi attraverso un racconto che non è solo sportivo, ma che che si proporrà di offrire anche uno sguardo sui legami personali che hanno determinato il corso della carriera e inciso su di lui come persona e poi come sportivo, ad esempio il rapporto quasi fraterno con Roberto Baggio e quello da figlio che legava Rossi a Enzo Bearzot, allenatore che lo aspettò nonostante tutto, rischiando ma facendo la scelta giusta.

“Avevo dieci anni e il mio idolo era Paolo Rossi – ha detto di lui Roberto Baggio – La domenica mio padre mi caricava sulla canna della bici e percorrevamo i 12 chilometri che separano Caldogno da Vicenza, per vederlo giocare al Menti. Erano gli anni in cui cullavo i miei sogni. Il più grande era quello di emularlo con quella maglia con la grande R sul petto”.

Quando e dove vedere il ricordo di Paolo Rossi su Sky

La nuova produzione originale Sky Sport “L’uomo della domenica” è ambientata come di consueto nei padiglioni del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e andrà in onda da domani martedì 7 dicembre, dalle 19.45 su Sky Sport Calcio. La puntata sarà naturalmente disponibile on demand e su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW.