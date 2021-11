Il Collegio non va in onda, su Rai2 spazio alle ATP Finals con Berrettini (o Sinner) La puntata de Il Collegio prevista per martedì 16 novembre non andrà in onda, ma sarà disponibile su RaiPlay. Su Rai2 spazio al tennis.

A cura di Andrea Parrella

Cambio di programmazione per Rai2, per lasciare spazio al tennis. Le ATP Finals, in scena a Torino in questi giorni per la prima volta, invadono il palinsesto televisivo cambiando la prima serata di martedì 16 novembre. Su Rai2 non andrà in onda la regolare puntata de Il Collegio 6, che lascerà invece spazio alla prevista partita delle Finals che prevede la presenza di un tennista italiano in campo. Al momento il match delle 21 vede in programma la sfida tra Berrettini e Hurkacz, ma solo nelle prossime ore sarà chiaro se a scendere in campo sarà Matteo Berrettini o la prima riserva Jannik Sinner. Il tennista romano è infatti rimasto vittima di un infortunio nel corso della prima partita della competizione torinese, giocata contro Zverev, costretto a ritirarsi all'inizio del secondo set, lasciando il campo del Pala Alpitour in lacrime e consolato dagli applausi del pubblico.

Berrettini o Sinner, chi gioca alle Finals di Torino?

Il ritiro di Matteo Berrettini dalle ATP Finals non è ufficiale, è stato lo stesso tennista a far sapere che valuterà nelle prossime ore le sue condizioni fisiche per capire se sia in grado o meno di sfidare Hurkacz. Nel caso in cui il tennista dovesse confermare il suo ritiro, a sostituirlo sarò proprio il giovanissimo altoatesino, che risulta essere il nono della classifica mondiale e dunque il primo a subentrare in caso di infortunio di uno dei primi otto che disputano l'ultimo torneo dell'anno. Che ci sia Berrettini oppure Sinner in campo, l'inizio del match è ugualmente previsto per le ore 21 del 16 novembre.

Il Collegio, quando torna in onda su Rai2

Per i fan della sesta edizione de “Il Collegio” non ci sarà da disperarsi, visto che la prevista quarta puntata sarà ugualmente disponibile sulla piattaforma RaiPlay a partire dalle 21.30. La messa in onda televisiva, invece, slitterà a martedì 23 novembre, sempre in onda su Rai2.