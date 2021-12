Il Collegio, Maria Sofia Federico sul rapporto con il padre: “La violenza psicologica non è amore” In puntata Maria Sofia ha mostrato un lato fragile della sua personalità, raccontando il rapporto conflittuale con il padre, ma è sui social che si sfoga apertamente: “Ogni giorno è una guerra in casa mia da quando sono nata”.

A cura di Giulia Turco

Maria Sofia Federico è una delle protagoniste indiscusse de Il Collegio 6. Con le sue idee rivoluzionarie e un modo di fare amato dagli insegnanti, ma non altrettanto apprezzato dai compagni, la ‘signorina Federico‘ si è contraddistinta per le sue abilità dialettiche e per la capacità di esprimere il suo pensiero nonostante non fosse quasi mai condiviso dai suoi compagni. Durante il capitolo conclusivo della docu serie di Rai 2, Maria Sofia ha messo da parte le sue sicurezze mostrando un lato inedito e fragile della sua personalità, raccontando il rapporto conflittuale con il padre.

Lo sfogo di Maria Sofia: "Ho visto mia madre piangere"

Mentre in puntata il conflitto familiare della 16enne di Valmontone viene appena accennato, è sui social che Maria Sofia si sfoga apertamente. Mentre si riguarda in tv in contemporanea alla messa in onda su Rai 2, si sfoga parlando apertamente delle ferite che avverte in famiglia usando parole piuttosto forti:

Sono veramente stanca. È da tutta una vita che devo fare i conti con queste intimidazioni del cavolo. Con questo vittimismo da manipolatore che mi vede sempre descritta come la cattiva della situazione da parte di chi mi dovrebbe amare di più al mondo. Questo è amore? Dirmi che per colpa mia ti sei quasi ammazzato? Non volevo far mandare in onda delle puntate del Collegio per ciò che avrei potuto dire su di te? Perché non ti va bene il fatto che io abbia sofferto per il tuo tradimento perché IO ho visto mia madre piangere? Perché quando ti arrabbi (e questa è la tua giustificazione) mi urli contro dicendo che mi rompi il telefono, che non mi mandi più a scuola e che per colpa mia vuoi scappare di casa perché non mi sopporti più? Questo è amore? Questa è violenza psicologica, ecco cos’è. Provo a ricostruire questa famiglia da una vira e ci sono delle cose che neanche posso raccontare perché non me le ricordo per quanto ho sofferto. Ma sappiate che ogni giorno è una guerra in casa mia da quando sono nata.

Maria Sofia Federico a rischio espulsione

Il finale de Il Collegio è stato ricco di tensioni e colpi di scena per la Federico che nella penultima puntata è riuscita ad organizzare una protesta di gruppo incentrata sulla parità di genere. Dopo aver chiesto al preside un’assemblea, Maria Sofia ha convinto i compagni a presentarsi vestiti con gli abiti del sesso opposto. La ragazza ha rischiato l’espulsione, ma è stata salvata in ultimo dal preside che sembra aver capito le sue scuse.