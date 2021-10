Il Collegio 6, chi sono i nuovi professori del programma di Rai Due Al via su Rai2 dal 26 ottobre la sesta edizione de Il Collegio, docureality di Rai2 adorato dal pubblico giovane, che in questa edizione catapulta gli studenti nel 1977. Ruolo fondamentale è quello dei professori, di cui alcuni sono nomi confermati dalle precedenti edizioni, con l’aggiunta di new entry anche in virtù dell’introduzione di nuove materie, tra cui cinema e ballo.

A cura di Ilaria Costabile

Inizia stasera, martedì 26 ottobre, la sesta edizione de Il Collegio, il docureality di Rai2 prodotto da Banijay, uno dei grandi successi della rete giovane della tv pubblica. Come richiede il format, anche quest'anno di cambia l'ambientazione storica e la classe di 21 alunni mette piede nel 1977. La location è la stessa dello scorso anno, ovvero il Collegio Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Tra professori confermati come gli iconici Andrea Maggi, Luca Raina e la professoressa Maria Rosa Petolicchio, non mancano delle novità anche nel parterre degli insegnanti con il regista Lorenzo Vignolo che, per la prima volta, insegnerà cinema a scuola e Lidia Carew che, invece, si occuperà del ballo. A tenere le redini della scuola, poi, è l'immancabile preside Paolo Bosisio, affiancato dai fedeli sorveglianti e dal bidello, new entry della scorda edizione.

Il preside Paolo Bosisio

Colonna del Collegio, Paolo Bosisio torna anche quest'anno nei panni del preside dell'istituto. Severo, rigoroso, intransigente, il preside rappresenta la massima autorità in istituto. Fuori dal programma Paolo Bosisio è un attore e, contemporaneamente, docente universitario di "Storia del teatro e dello spettacolo" nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano. Ha dedicato gran parte della sua vita al palcoscenico, avendo avuto modo di collaborare con alcuni nomi altisonanti della storia del teatro e dello spettacolo italiano come Giorgio Strehler a Luchino Visconti.

Professore Andrea Maggi

Materia: Italiano

Insegnante di italiano e di educazione civica ne Il Collegio, Andrea Maggi è un docente anche nella vita quotidiana. Friulano, vive a Cordenons, piccola località di circa 18mila abitanti in provincia di Pordenone, dove insegna appunto italiano. Severo e determinato, Maggi è tra i personaggi più incisivi del programma. Oltre all'insegnamento, ha trasformato la sua passione per la letteratura e la scrittura in professione, visto che è autore di romanzi, con l'ultimo dei quali nel 2015 ha vinto il Premio Massarosa. I suoi romanzi sono editi anche all'estero in numerosi paesi, dall'America Latina alla Spagna.

Professoressa Maria Rosa Petolicchio

Materia: matematica e scienze

Maria Rosa Petolicchio è forse il personaggio più amato de Il Collegio. Professoressa anche nella vita, campana, 52 anni, insegna matematica e scienze presso una scuola secondaria a Pontecagnano, vicino Salerno. Ha frequentato il liceo scientifico L.Da Vinci di Salerno, laureandosi poi in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Il suo profilo è quello di una donna e docente che crede fortemente nei concetti di ordine e rispetto, un profilo decisamente affine al personaggio interpretato nel programma. Tempo fa Fanpage.it è andato a trovare la professoressa Petolicchio a casa sua, dove ci ha raccontato il suo rapporto con l'insegnamento quotidiano e l'effetto che l'esperienza de Il Collegio ha avuto sul legame con gli studenti "veri".

Professore Luca Raina

Materia: storia e geografia

Vicepreside de Il Collegio nelle passate edizioni e insegnante di storia e geografia, Luca Raina ricopre nella vita quotidiana, come molti dei suoi colleghi, un ruolo identico a quello impersonato nel docureality di Rai2. Raina è originario di Legnano e insegna da 12 anni lettere, storia e geografia all’IC Toscanini a Casorate Sempione (VA). Come altri docenti, nelle precedenti edizioni si è imposto per una pronunciata severità nei confronti dei ragazzi, riuscendo a impersonare benissimo il docente del passato.

Professore Alessandro Carnevale

Materia: Arte

Anche Alessandro Carnevale è stato confermato nel cast come docente di educazione artistica. A differenza di buona parte del corpo docenti del programma, lui non insegna anche nella vita, bensì è un artista. Originario di Bragno, nel savonese, dove si diploma al liceo artistico Martini, oggi è noto a livello internazionale, ritenuto tra i migliori artisti emergenti dall'Art People Academy di San Francisco. Carnevale è noto soprattutto per la sua tecnica realizzativa, che è un vero e proprio marchio di fabbrica: prevede l'utilizzo di una fiamma ossidrica come pennello e lastre di metallo come tela. Inoltre è anche scrittore e sceneggiatore, autore di due romanzi.

Professoressa Roberta Sette

Materia: Educazione Sessuale

Anche ne Il Collegio 6 troviamo spazio per l'educazione sessuale tra le materie insegnate ai ragazzi. Ad occuparsene sarà ancora una volta la professoressa Roberta Sette, di cui si trovano davvero poche informazioni. Visto il tema, si tratterà probabilmente di una professionista che sa come maneggiare determinati argomenti. Nonostante sia entrata in alcuni programmi scolastici sin dagli anni settanta, è proprio nell'ultimo decennio del secolo scorso che si inizia a parlare con insistenza dell'educazione sessuale nelle scuole, divenuto elemento di dibattito. Un'innovazione che ha contribuito a un cambio culturale nell'approccio a certi argomenti, fino a quel momento ritenuti pruriginosi, con una forte ingerenza della dottrina religiosa.

Professore Duccio Curione

Materia: educazione motoria

Duccio Curione è una delle new entry di quest'anno. Si tratta del professore di educazione fisica, che metterà a dura prova gli alunni di questa edizione. Anche nella vita è un insegnante di scienze motorie, nonché preparatore atletico. Quella al collegio non è la sua prima esperienza televisiva, dal momento che è stato chiamato in qualche trasmissione locale come opinionista. Ma non è tutto, infatti, Curione si è cimentato anche nella narrativa scrivendo un romanzo, pubblicato a novembre del 2020.

Professoressa Denise McNee

Materia: inglese

Nuova insegnante di inglese per gli allievi del Collegio 6, si tratta di Denise McNee. Nata in Germania, ma di nazionalità britannica, si laurea in arte drammatica al Bretton Hall College della University of Leeds nel 1996. Dopo si trasferisce a Londra dove continua la sua formazione teatrale. Nel 1998 si trasferisce a Roma dove continua a lavorare per il teatro, cinema e televisione. Nel 1999, insieme a Eric Bassanesi, fonda la compagnia inglese The Miracle Players, con cui rappresenta testi comici originali e adattamenti di classici nelle aree archeologiche della Capitale. Da quasi vent'anni collabora con la BBC, CBEEBIES, RAI Scuola e RAI Educational.

Professoressa Silvia Smaniotto

Materia: educazione musicale

Quest'anno tra gli insegnamenti de Il Collegio c'è anche educazione musicale, cosa che gli anni precedenti era dedicata principalmente al canto. Ad occuparsene ci sarà Silvia Smaniotto: cantante, corista, insegnante di canto e di propedeutica musicale. Ha partecipato ad eventi di levatura nazionale, come i concerti di Elisa e rassegne dedicate esplicitamente alla musica. Il suo compito sarà quello di far abituare i ragazzi alla musica Anni Settanta, facendogli ascoltare anche le canzoni dell'epoca.

Professoressa Lidia Carew

Materia: ballo

Classe 1989, Lidia Carew è una ballerina, ma anche un'attrice piuttosto conosciuta nel mondo della televisione italiana. Si è diplomata nell’Accademia di danza della compagnia di Alvin Ailey a New York, ha ballato in video musicali di Alicia Keys e Pharrell Williams, ha lavorato con Spike Lee ed è stata ospite fissa della trasmissione di Piero Chiambretti La repubblica delle Donne. Inoltre, da qualche anno, ha fondato anche un’associazione no profit, Lidia Dice, che ha un obiettivo ben preciso: supportare “talenti improbabili". La sua, quindi, è stata una carriera tutta in ascesa e nella sesta edizione del docu-reality di Rai2 dovrà insegnare ai ragazzi e alle ragazze a ballare seguendo i canoni dei favolosi Anni Settanta.

Professore Lorenzo Vignolo

Materia: cinema

Per la prima volta da quando è iniziato Il Collegio si avrà anche un insegnamento completamente dedicato al cinema, ad occuparsene vestendo quindi i panni del professore sarà Lorenzo Vignolo. Classe 1973 Vignolo nella vita è un regista, autore di lungometraggi e anche di una serie di campagne pubblicitarie. Nella sua carriera ha lavorato anche molto nel settore musicale, dove, infatti, ha diretto i videoclip di numerosi artisti da Mario Venuti ai Baustelle, dai Tre Allegri Ragazzi Morti a Max Pezzali e tanti tanti altri.

La sorvegliante Lucia Gravante

Altro volto iconico del programma è Lucia Gravante, la sorvegliante. Dopo aver insegnato educazione fisica, ha deciso di dare sfogo alla sua passione artistica seguendo diversi corsi e seminari, tra cui uno di doppiaggio, uno di canto e uno di scrittura creativa. Ha frequentato inoltre la scuola di danza classica di Anita Cedroni. Nei primi anni Duemila arrivano i primi ruoli in TV, tra cui la fiction Cuori rubati, cui fanno seguito molti altri programmi amati dal pubblico: Sospetti, Carabinieri e Baciamo le mani tra gli altri. Negli anni successivi è al cinema con il film Bianco e nero, di Cristina Comencini, per poi lavorare in pellicole come Bianca come il latte, rossa come il sangue e Né Giulietta né Romeo, diretta da un'esordiente Veronica Pivetti.

Il sorvegliante Matteo Caremoli

È la new entry di questa edizione de Il Collegio e accompagnerà nelle supervisioni la già nota sorvegliante Lucia Gravante. Matteo Caremoli è un attore che ha già preso parte a diverse produzioni televisive

Il bidello Enzo Marcelli

Tornerà anche in questa edizione Enzo Marcelli, bidello del convitto che ospiterà la sesta edizione de Il Collegio. Marcelli è un attore, nel corso della sua carriera ha lavorato a diversi film tra cui Pasolini, un delitto italiano del 1995 e Teste Rasate. Insieme a Lucia Gravante e Massimo Sabet contribuirà certamente a controllare i ragazzi durante le ore che non rientrano in quelle di lezione.