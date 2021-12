I 25 anni di Aurora Ramazzotti e il bacio di mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti Una foto che rappresenta la famiglia Ramazzotti-Hunziker al completo per i 25 anni di Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti ha compiuto 25 anni il 5 dicembre. Un grande party che ha fatto parlare i giornali, ma mai quanto la foto "congiunta" con papà Eros Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker. Su Instagram, la festeggiata ha scritto "Love 25" e lo scatto è bellissimo con lei al centro e i genitori al suo fianco che la baciano. Non è raro vedere fotografie di questo tipo, l'ultima volta è stato per un pranzo in famiglia.

Gli auguri di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Michel Hunziker ha fatto gli auguri a sua figlia utilizzando parole affettuose su Instagram, condividendo foto e storie. Anche Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti ha avuto parole tenerissime: "L'unica persona al mondo che mi strappa sempre un sorriso. tanti auguri amore". Eros Ramazzotti ha condiviso una foto che ricorda quando Aurora era piccola:

La festa di Aurora Ramazzotti: un pigiama party

Per i suoi 25 anni Aurora Ramazzotti ha organizzato una festa molto particolare: un pigiama party in un locale. Tutti a tema gli invitati, tra questi: Alessando Onnis de Le Iene, Bianca Atzei col compagno Stefano Corti, Paola Di Benedetto, Sara Daniele, che è la migliore amica di Aurora Ramazzotti. Tutta la location è stata allestita a tema, con cuscini e divani, un'illuminazione in stile "notturno" con la scritta "Good Night" e i led colorati. Una fiesta in piena regola, molto pop e piena di vip. In barba a ogni superstizione, i festeggiamenti di Aurora Ramazzotti sono cominciati addirittura due giorni prima: un intero weekend dedicato alle celebrazioni dei suoi 25 anni. Aurora Ramazzotti, infatti, è nata il 5 dicembre 1996.

Il look di Aurora Ramazzotti al suo party

Da una Instagram Stories di Sara Daniele, scopriamo il look di Aurora Ramazzotti. Un elegantissimo pigiama di raso multicolore: c'è il verde, il rosa, il magenta. Colori ideali per fare festa tutta la notte.