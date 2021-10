Harry e Meghan, come stanno investendo i loro soldi dopo il divorzio da Buckingham Palace I duchi di Sussex sarebbero recentemente diventati partner di una società con sede a New York, Ethic, dal valore di 1,3 miliardi di dollari, che investe su iniziative di carattere ambientale sociale. Tra i temi più cari alla coppia, da sempre, ci sono quelli legati all’ambiente, alla giustizia razziale, alla parità di genere e ai diritti dei lavoratori. Jay Lipman, tra i fondatori della società che avrebbe ingaggiato Harry e Meghan, ha definito pubblicamente “hippy” i membri del team provenienti da tutto il mondo.

A cura di Giulia Turco

Harry e Meghan dopo il divorzio dalla Corona starebbero investendo i loro fondi nel business “sostenibile”. Stando a quanto riporta il Daily Mail, i duchi di Sussex sarebbero recentemente diventati partner di una società con sede a New York, Ethic, dal valore di 1,3 miliardi di dollari. Harry e Meghan sarebbero in affari con il britannico Jay Lipman e i prestigiosi banchieri australiani Doug Scott e Johny Mair, e hanno recentemente spiegato alla stampa il loro interesse a investire su iniziative a carattere sociale e ambientale.

La società "hippy" che ha animali come membri del team

Tra i temi più cari alla coppia, da sempre, ci sono quelli legati all’ambiente e ai cambiamenti climatici, alla giustizia razziale, la parità di genere e i diritti dei lavoratori, a partire dalle retribuzioni eque tra uomini e donne. Lo stesso Lipman, tra i fondatori della società che avrebbe ingaggiato Harry e Meghan, ha definito pubblicamente “hippy” i collaboratori di Ethic, che sul sito web ufficiale elenca i numerosi membri del team provenienti da paesi di tutto il mondo. Tra i suoi ranghi, ci sono anche una serie di membri a quattro zampe che, come specifica l'azienda, partecipano regolarmente alle riunioni del team.

(sito web ufficiale di Ethic).

Gli investimenti nel settore cinematografico

L'impegno eco e socio sostenibile fa il paio con gli investimenti nel settore cinematografico dei duchi di Sussex, avviati già lo scorso anno. Harry e Meghan hanno firmato accordi con Netflix e Spotify per il valore di 100 milioni di sterline, come riporta il Daily Mail, che prevedono una serie di progetti a medio termine. Tra i primi prodotti che i Sussex prevedono di lanciare c'è una serie dedicata agli Invictus Game, una competizione sportiva alla quale partecipano i veterani di guerra con disabilità. L'evento in questione è stato lanciato proprio da Harry nel 2014 ed è lo stesso che, nel 2017, ha coinciso con la prima apparizione pubblica della coppia.